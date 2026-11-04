美國終身監禁殺人犯越獄　逾一周後落網

美國一名因為槍殺同事，被判終身監禁的男子，在上月底在田納西州的監獄成功越獄，不過在一個多星期後，被警察捕獲。
28歲的莫利（Jacob Allen Morley）因為在2022年殺害他的同事，被判一級謀殺罪成，在去年5月判囚終身，今年5月上訴駁回。他在上月25日，從田納西州蒂普頓維爾的監獄逃出。據田納西州的更新部門表示，在當日晚上11時半左右，閉路電視畫面見到，莫利身穿囚服，越過闖入監獄圍欄，隨後在附近一個農場偷走一部車。田納西州調查部門在今日（4日）公布，在地方、州及聯邦執法人員的聯合行動，將莫利成功捕獲。
上周被懸紅1.5萬美元
田納西州調查人員指，他們收到線報莫利曾藏身在伊利諾伊州的一處建築，並偷走建築的一部貨車。警察之後跟據車牌追蹤的科技，知道車輛去到密蘇里州境內，並與當地執法人員繼續追蹤。其後警察在密蘇里州的公路將莫利拘捕，並在車內搜出3支報失的槍枝。在莫利最初逃亡時，當局懸紅2,500美元追捕，在上星期三增至1.5萬美元，雖然田納西州當局稱是公眾的線報協助逮捕，不過未有透露會否向有關人士發放獎金。
莫利其實並非首次逃避警察追捕。在2022年他槍殺同事之後，警察在莫利家中的一個鐵箱發現同事的屍體，並證實是後腦中槍死亡。而在警察在單位搜捕他時，他與警察展開追捕，跨州去到北卡羅萊納州才被拘捕。原本囚禁莫利的西北綜合懲教中心，可容納1,776名囚犯，當中包括低風險至危險程度最高級別的罪犯都有。