美國終身監禁殺人犯越獄　逾一周後落網

美國一名因為槍殺同事，被判終身監禁的男子，在上月底在田納西州的監獄成功越獄，不過在一個多星期後，被警察捕獲。

28歲的莫利（Jacob Allen Morley）因為在2022年殺害他的同事，被判一級謀殺罪成，在去年5月判囚終身，今年5月上訴駁回。他在上月25日，從田納西州蒂普頓維爾的監獄逃出。據田納西州的更新部門表示，在當日晚上11時半左右，閉路電視畫面見到，莫利身穿囚服，越過闖入監獄圍欄，隨後在附近一個農場偷走一部車。田納西州調查部門在今日（4日）公布，在地方、州及聯邦執法人員的聯合行動，將莫利成功捕獲。