24歲曲棍球手為離世祖父挑戰紐約馬拉松 距終點僅3公里倒地亡

美國紐約市馬拉松本月1日舉行，一名24歲女跑手在距離終點約3.2公里處突然倒地，送院搶救6個多小時後不治。父親透露，女兒是「橫紋肌溶解症」(rhabdomyolysis)致命。 媒體報道，死者是24歲女跑手阿帕(Rachel Apa)，目擊者尼古拉斯(Michaela Nicholas)憶述，當時阿帕從她身旁跑過約4.6米後突然倒地不起，「未婚夫見到便立即大聲呼叫找醫生，我衝向阿帕身邊，握著她的手，告訴她：你不是一個人」。報道指，意外地點是賽道約38.6公里、紐約中央公園靠近第85街處，距離終點僅逾3公里。

尼古拉斯憶述，一名跑手撥打911，醫護人員迅速到場，發現阿帕沒有脈搏後，便立即施以心肺復甦，救護車隨後將她送往西奈山醫院，經過6個多小時搶救，阿帕最終不治。 《紐約時報》、美國廣播公司(ABC)等報道，父親表示，醫生判斷阿帕死因為「橫紋肌溶解症」。據悉，這是一種高強度運動可能引發的肌肉病症，肌肉組織分解後，會將蛋白質和電解質釋放到血液中，這些物質可能損害器官、增加心血管系統負擔，甚至可能導致腎臟無法負荷，若未及時治療，可能致命。

阿帕曾就讀賓夕法尼亞州巴克內爾大學，是該校一級聯賽曲棍球運動員，今年首次挑戰紐約市馬拉松，來紀念因柏金遜症離世的祖父，還為此發起籌款。賽前，她接受了數個月特訓。 比賽過程中，母親在終點線等候阿帕，父親留在賓夕法尼亞州家裡，透過手機即時追蹤女兒位置，不斷傳訊息給她打氣。父親表示，阿帕跑完約14.5公里後說自己狀態很好，便告訴她「不要太拼命，這是你第一場馬拉松」，未料她跑到大約29公里處還有傳訊息，但此後便沒有動靜。

面對愛女英年猝逝，父親給傳媒簡短回應：「我愛她，就這樣。」紐約路跑手協會發表聲明，對阿帕離世表達悲痛與哀悼。