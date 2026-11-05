美國中期選舉｜共和黨金主馬斯克 自嘲「太空雷射干預」失靈

馬斯克（Elon Musk）在貼文中自嘲道，「看來我那些太空雷射干預今次沒有效。」隨後又發布另一則貼文表示，「現在看來，把資料中心設在太空似乎很有吸引力。」帶有自嘲意味，也被外界解讀為對選舉結果的調侃。

馬斯克（Elon Musk）在美國中期選舉豪砸近5億美元（約39億港元），成為公開捐款金額最高的捐助人之一，然而開票結果共和黨慘敗，馬斯克昨日（11月4日）在X發文自嘲，稱「干預選舉的太空雷射」失靈，還附上一個聳肩表情符號。

報道指出，馬斯克在這次美國中期選舉投入近5億美元，成為現代美國政治史上單一公開捐款金額最高的政治金主。其中，他向支持共和黨政治行動的超級政治行動委員會（Super PAC）「美國政治行動委員會」（America PAC）捐款近2.16億美元，該組織也是馬斯克政治布局的核心。

馬斯克尤其將大筆資金投入他居住、並設有旗下多家企業據點的德州，但隨著民主黨籍候選人塔拉里科（James Talarico）拿下德州聯邦參議員席次，他在勝選演說似乎也直接點名馬斯克，「我們剛剛證明，全世界所有的金錢，都比不上德州人民的力量。」