美國中期選舉｜「藍海」攻陷深紅州！堪薩斯近百年首誕民主黨參議員 德州亦變藍

美國中期選舉結束，多間傳媒推算民主黨重奪國會兩院控制權，令人關注的是，民主黨在多個向來被視為共和黨票倉的州份取得突破。深紅州份堪薩斯州爆出今屆最矚目冷門，民主黨候選人、教會牧師漢密爾頓(Adam Hamilton)擊敗總統特朗普力撐的現任共和黨參議員馬歇爾(Roger Marshall)，成為當地近一個世紀以來首名當選的民主黨參議員。 民主黨今次在多個共和黨票倉獲勝，南卡羅來納州、德州及艾奧瓦州等均有參議院議席易手；而在近年向共和黨傾斜的「前搖擺州」俄亥俄，共和黨未能守住副總統萬斯留下、由黨人接任的參議院席位，被民主黨候選人「奪走」。

漢密爾頓主打降生活成本及跨黨派合作 漢密爾頓的勝選尤其受到關注。堪薩斯州長年被視為共和黨鐵票區，特朗普在2024年總統大選更曾以16個百分點優勢拿下該州。62歲的漢密爾頓是全美最大聯合衛理公會教會之一的創堂牧師，憑主打降低生活成本及跨黨派合作、自詡為「獨立思考的民主黨人」的競選策略，帶領民主黨在這個深紅州歷史性翻盤。他在勝選演說中表示︰「我出來參選，是因為我相信……堪薩斯州已對那些惡霸及混亂感到厭倦，我們已對這種政治分裂感到無比疲憊」。

36州改選州長 關鍵搖擺州喬治亞首誕非裔女州長 今屆中期選舉亦同步改選36個州的州長席位，當中15名現任州長受任期限制離任、3人不尋求連任、1人在初選中落敗。州長向來被視為未來角逐總統的重要政治跳板，今次州長選戰同樣備受關注。 傳媒推算最少有5個州長席位「紅變藍」，包括喬治亞州、德州、俄亥俄州、艾奧瓦及內華達州。其中關鍵搖擺州喬治亞州的結果最具歷史意義。56歲的民主黨候選人博頓斯(Keisha Lance Bottoms)預料擊敗共和黨對手，結束共和黨自2003年起近24年對喬治亞州長職位的掌控。曾任阿特蘭大市長及拜登政府官員的博頓斯，將成美國歷來首位非裔女州長，兼喬治亞州史上首位女性及首位非裔州長。

深紅德州 共和黨失參院及州長席位 另一深紅州份德州亦成為焦點。民主黨在該州取得參院議席之餘，共和黨籍州長阿博特(Greg Abbott)料未能成功爭取第4個任期，由民主黨女將伊諾霍薩(Gina Hinojosa)勝出，將是德州30多年來首次由民主黨人出任州長。