孫女整理遺物 驚見祖父珍藏結婚蛋糕60年 對亡妻深情秘密解鎖

美國29歲女子泰勒(Taylor)整理丈夫祖父的遺物時，意外發現老人家仍保存著60年前婚禮上的結婚蛋糕。她被祖父對亡妻這份隱藏的深情打動，決定設計一場獨特的紀念與告別式。 美媒「People」報道，祖父菲維科特(Joseph Fivecoate)今年9月離世，享年79歲。他與妻子卡羅琳(Carolyn)1966年6月舉行婚禮，席間切下一塊結婚蛋糕，一直保存至今。 這對同齡夫妻從19歲開始攜手相伴多年，卡羅琳在48歲那年不幸離世後，菲韋科特沒有再婚，而是把暖暖的愛傾於兒孫身上。而那塊結婚蛋糕就珍藏在雪松木箱深處的塑膠盒子裡，保存了整整60年。

泰勒說，「儘管看來有點噁心，但我心想『好甜蜜啊！』」。她靈機一觸，向丈夫的家人提議，讓蛋糕陪著祖父一起上天堂，「如此一來，等到他們重逢時，他就能跟卡羅琳分享了。」

除了保存完好的結婚蛋糕，泰勒與家人整理遺物時還發現祖父的銀包裡放著一張泛黃的婚禮合照，「他一直把它(婚照)放在身上」。 泰勒與家人決定將蛋糕、婚禮照片、蛋糕裝飾金葉，一同放入盒中並在祖父喪禮上展示。最終盒子與祖父一同下葬，「象徵著(祖母)與他一起往天堂」，他們分開了31年終能團聚。 泰勒表示：「喪親的悲傷真的很難熬，而且每個人的感受都不一樣……這也讓我在他離世的傷痛中找到了一絲平靜。」