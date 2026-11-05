「藍海」攻陷深紅州 堪薩斯近百年首誕民主黨參議員

美國中期選舉結束，多間傳媒推算民主黨重奪國會兩院控制權，令人關注的是，民主黨在多個向來被視為共和黨票倉的州份取得突破。深紅州份堪薩斯爆出今屆最矚目冷門，民主黨候選人、教會牧師漢密爾頓(Adam Hamilton)擊敗總統特朗普力撐的現任共和黨參議員馬歇爾(Roger Marshall)，成為當地近一個世紀以來首名當選的民主黨參議員。
民主黨在多個共和黨票倉獲勝，南卡羅來納州、德州及艾奧瓦州等均有參院議席易手；而近年向共和黨傾斜的「前搖擺州」俄亥俄，共和黨未能守住副總統萬斯留下、由黨人接任的參院席位，被民主黨候選人「奪走」。
漢密爾頓的勝選尤受關注。堪薩斯州長年被視為共和黨票倉，特朗普在24年總統大選更曾以16個百分點優勢拿下該州。62歲的漢密爾頓是全美最大聯合衛理公會教會之一的創堂牧師，憑主打降低生活成本及跨黨派合作、自詡為「獨立思考的民主黨人」的競選策略，帶領民主黨歷史性翻盤。他在勝選演說中說︰「我參選是因為我相信……堪薩斯已對那些惡霸及混亂感到厭倦，我們已對這種政治分裂感到無比疲憊」。
關鍵搖擺州喬治亞首誕非裔女州長
今屆選舉同步改選36個州長席位，當中15名現任州長受任期限制離任、3人不尋求連任、1人在初選中落敗。州長向來被視為未來角逐總統的重要政治跳板，今次州長選戰同樣備受關注。傳媒推算最少5個州長「紅變藍」，包括喬治亞、俄亥俄、艾奧瓦、內華達及德州。其中關鍵搖擺州喬治亞州的結果最具歷史意義。民主黨56歲的博頓斯(Keisha Lance Bottoms)料擊敗共和黨對手，結束共和黨近24年對該州州長席位的掌控。曾任阿特蘭大市長及拜登政府官員的博頓斯，將成美歷來首位非裔女州長，兼喬州首位女性及首位非裔州長。
深紅德州 共和黨失參院及州長席位
另一深紅州份德州亦是焦點。民主黨在該州取得參院議席之餘，共和黨籍州長阿博特(Greg Abbott)料未能成功爭取第4個任期，由民主黨女將伊諾霍薩(Gina Hinojosa)勝出，將是德州30多年來首次由民主黨人出任州長。