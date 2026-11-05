「藍海」攻陷深紅州 堪薩斯近百年首誕民主黨參議員

美國中期選舉結束，多間傳媒推算民主黨重奪國會兩院控制權，令人關注的是，民主黨在多個向來被視為共和黨票倉的州份取得突破。深紅州份堪薩斯爆出今屆最矚目冷門，民主黨候選人、教會牧師漢密爾頓(Adam Hamilton)擊敗總統特朗普力撐的現任共和黨參議員馬歇爾(Roger Marshall)，成為當地近一個世紀以來首名當選的民主黨參議員。

民主黨在多個共和黨票倉獲勝，南卡羅來納州、德州及艾奧瓦州等均有參院議席易手；而近年向共和黨傾斜的「前搖擺州」俄亥俄，共和黨未能守住副總統萬斯留下、由黨人接任的參院席位，被民主黨候選人「奪走」。