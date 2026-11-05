民主黨大勝掌控國會 選民嚴懲特朗普

美國中期選舉翻起藍色海嘯，美國人以選票嚴懲總統特朗普過去兩年施政方針。民主黨歷史性大勝，多個共和黨深紅傳統票倉變成藍色，成功從共和黨手上奪得國會參議院和眾議院控制權，多個州長選舉亦由民主黨候選人勝出。特朗普在選舉塵埃落定後，受訪稱民主黨有出色表現，並承認伊朗戰爭和油價高企，令共和黨慘敗。 雖然部分選區點票仍未結束，但民主黨已篤定獲國會控制權。英國廣播公司(BBC)稱，參議院100席中有35席改選，民主黨進帳7席，加上原有議席共有54席，超過半數50席，共和黨則為44席。眾議院方面，全部435個議席改選，361個議席的選區完成點票，民主黨奪得228席，增加25席，已過掌控眾院的218席半數門檻，共和黨暫奪139席。CNN稱，民主黨預測在控制參議院的14個關鍵州份選舉中贏了11個，將7個州翻盤變藍；眾議院則進帳最少27席。

美聯社形容選民幾乎全面懲罰特朗普的盟友，民主黨在搖擺州份喬治亞州、密歇根、新罕布什爾和北卡羅來納，以及共和黨根據地艾奧瓦、堪薩斯、德州，甚至是南卡羅來納勝出。州長選舉方面，民主黨在最少5個深紅州翻盤勝出，包括德州、內華達、艾奧瓦、俄亥俄和喬治亞州；在喬治亞州，博頓斯成為首位非裔女州長，而德州則選出首位拉丁裔州長。

經濟左右選民投票 望國會約束總統 今次選舉結果將兩年前總統大選的一片紅海大逆轉，最主要原因是經濟未見改善。美國全國廣播公司(NBC)民調顯示，多達75%選民認為美國經濟「不太好」或「差」，並對共和黨人失去信心。69%人認為美國經濟制度只惠及富有人士，僅31%認為惠及大部分美國人。另有逾80%選民稱，擔心必需品價格持續上漲，包括汽油和柴油、食物和雜貨，以及水電和醫療。 另外，37%選民稱相信共和黨可改善經濟，民主黨則達43%，有關看法與兩年前總統大選相反。選民亦認為錯在特朗普，其政策令經濟變差，僅27%認為經濟好轉。65%人認為其關稅政策損害美國經濟。美聯社民調則指，60%選民不滿意特朗普工作表現，約70%則希望國會能夠起監察總統作用；多達60%選民認為特朗普將個人利益置於國家利益之前。

特朗普認敗在伊朗油價 或面臨第三度彈劾 特朗普罕有地「祝賀」民主黨，稱該黨今次做得出色，並承認伊朗戰爭和高油價是共和黨敗選原因之一。他接受霍士新聞電話訪問稱，選民普遍支持對伊朗的行動，但不願意承擔其帶來的短期經濟影響，「我認為與戰爭無關，而是汽油價格。民眾同意我對伊朗的行動，但卻不願意承擔汽油價格上升的短期後果。」特朗普認為高油價是短期問題，但可帶來長遠利益。他亦不認為共和黨落敗與他有關，指選民只是不喜歡有關候選人。他接受《華爾街日報》訪問時則表示，共和黨廣泛落敗「伊朗是一部分原因」(Iran was a piece of it)。

在投票前，特朗普已稱會運用總統權力否決民主黨在國會通過的法案，逼使對方談判達成合作。民主黨高層則預計最少會在國會其中一院佔多數席位，一直暗示首要調查目標將會是特朗普政府的政策、官員行為，以及政府官員與企圖影響白宮政策的私人公司之間的互動。有指曾任總統顧問的富商馬斯克是調查目標之一，還有特朗普的家族商業活動。有分析認為，特朗普可能繼首個任期，遭民主黨控制的眾院兩度彈劾後，面臨第三次被彈劾。頭兩次彈劾被參議院否決，因須三分二即67票贊成才可罷免他。分析指即使民主黨在參院不夠三分二票數，但眾院必定再彈劾特朗普。

「小奧巴馬」奪深紅德州議席 首誕穆斯林參議員 至於選舉方面，德州參議員為矚目選戰之一，該州可說是深紅州份，近40年來議席由共和黨「壟斷」。有「小奧巴馬」之稱的民主黨候選人塔拉里科(James Talarico)，成功擊敗特朗普力撐的德州檢察總長帕克斯頓(Ken Paxton)當選德州參議員。特朗普在2024年總統選舉，獲保守拉丁裔選民和年輕選民支持，但有關組別選民今次卻投票給塔拉里科。民主黨投票前爆內訌的密歇根州，該黨埃及裔穆斯林候選人賽義德(Abdul El-Sayed)勝出，成為首位穆斯林參議員。