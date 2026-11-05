美國中期選舉｜特朗普：民主黨提彈劾將自取滅亡　白宮發怒視相「仍是你們的總統」

美國民主黨在中期選舉取得壓倒性勝利，重奪參眾兩院控制權，暫時已取得參議院過半數的54席，比共和黨多10席；民主黨在眾議院的優勢更大，有最少240席，遠超共和黨的145席。美國總統特朗普表示，完全不擔心再次受到彈劾，但指如果民主黨彈劾他，將會自取滅亡。

特朗普在共和黨於中期大選慘敗後首度公開露面，他認同伊朗戰事好大程度是選情失利的主因，因為戰爭推高汽油價格，但強調只是油價只是短期情況，並重申要阻止伊朗擁有核武，如果再次選擇，他會作同樣的決定。特朗普又指，如果自己有參選可以取得大勝，只是選民無法把對他的支持轉移到其他候選人。對於民主黨人重奪參眾兩院控制權，特朗普說除非民主黨想搞破壞，否則雙方可以融洽相處。他亦完全不擔心再次受到彈劾，指美國比以往更加成功，如果民主黨彈劾他，將會自取滅亡。