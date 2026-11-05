法國血庫冷藏櫃遭駭客攻擊　將溫度由-30度調高至110度(有片)

法國繼早前有多間超巿冷藏系統遭駭客入侵調高溫度造成經濟損失後，法國血庫機構(Établissement Français du Sang, EFS)周一(2日)亦遭遇受駭客攻擊，儲存血液製品的冷藏設備遭駭客惡意將溫度由攝氐零下30度調高至110度。
EFS周三(4日)證實，旗下3處用於儲存血漿的冷藏設施，遭駭客疑似藉由第三方設備供應商的元件漏洞入侵，將原先攝氐零下30度的低溫直接拉升至沸點以上110度。幸自動監控系統即時警示，工作人員迅速將輸血用血漿與製藥原料全數轉移，後續作業未受干擾。
外界憂慮事件為國家級「混合戰」前哨測試
自10月起，歐洲多國數百家超市的冷藏與冷凍櫃遭駭客攻擊，導致大量生鮮食物解凍腐敗，損失金額達數百萬歐元。親俄駭客團體雖然高調宣稱犯案，但研究機構抱持高度懷疑，直指該組織過往僅有阻斷服務攻擊紀錄，且常有冒認前科；專家分析，有相關前科的伊朗國家級駭客亦涉有重嫌，更不排除整起事件是不同組織、模仿犯甚至青少年惡作劇。亦有報道提到，早在前年就曾有同類手法攻擊以色列數十間超市，美軍至少6處基地的冷凍庫此前也被強制進入除霜模式，外界擔憂恐是國家級「混合戰」的前哨測試。
Des frigos d'un prestataire de services de l'Etablissement français du sang ont fait l'objet d'une cyberattaque https://t.co/xawV2q7aLO— BFM (@BFMTV) November 4, 2026