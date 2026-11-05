法國血庫冷藏櫃遭駭客攻擊　將溫度由-30度調高至110度(有片)

外界憂慮事件為國家級「混合戰」前哨測試

自10月起，歐洲多國數百家超市的冷藏與冷凍櫃遭駭客攻擊，導致大量生鮮食物解凍腐敗，損失金額達數百萬歐元。親俄駭客團體雖然高調宣稱犯案，但研究機構抱持高度懷疑，直指該組織過往僅有阻斷服務攻擊紀錄，且常有冒認前科；專家分析，有相關前科的伊朗國家級駭客亦涉有重嫌，更不排除整起事件是不同組織、模仿犯甚至青少年惡作劇。亦有報道提到，早在前年就曾有同類手法攻擊以色列數十間超市，美軍至少6處基地的冷凍庫此前也被強制進入除霜模式，外界擔憂恐是國家級「混合戰」的前哨測試。