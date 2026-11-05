保鑣落機走向螺旋槳爆頭慘死　地勤救到一個救不到第二個(有片)

非洲國家索馬里發生恐怖意外，一名警察局長降落在機場、準備動身參加領導人的就職典禮。沒想到他下機後沒多久，負責護送的保鑣竟不慎，走向仍在轉動的飛機螺旋槳，結果頭部被螺旋槳擊中，當場慘死，畫面在社群曝光後引起熱議。

綜合報道，事發於3日在索馬里的杜薩馬雷卜機場，警察局長Macalin Mahdi當時搭機抵達，準備參加新領導人Liibaan Axmed Xasan在5日舉行的就職典禮。網上影片顯示，大批人在場迎接警察局長，當時一名保鑣率先落機並向飛機後方行去，及時被一名地勤人員拉住，以免他接近仍在運轉的飛機螺旋槳。