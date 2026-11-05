男子一年睇1207部電影破世界紀錄　每月僅花28美元

美國賓夕凡尼亞州的60歲男子，用整整一年時間，實實在在到戲院觀看了1,207部電影，平均每天3.3部，打破了健力士世界紀錄。他還透露這項艱鉅任務的幕後細節，包括如何從精心安排觀影行程，還有如何節省到戲院看電影的成本。

綜合報道，60歲男子Glenwood Hoskin Jr.表示，整件事緣於他在網上偶然發現的兩項世界紀錄，「在戲院觀看同一部電影最多次數紀錄」和「一年內在戲院觀看最多場次紀錄」，激發了他的興趣，決定挑戰自我。但當Glenwood發現先前紀錄保持者於2021年創下在戲院觀看292場《蜘珠俠》時，考慮到串流平台的興起導致電影在戲院的上畫時間相對較短，他認為打破這個紀錄非常困難。因此將目標改為後者，因為他討厭冬季駕駛，更精心安排在2024年4月開始計劃，每天早上，他都會查看電影放映時間，盡可能從清晨到午夜觀看最多電影，相信在冬季來到前打破之前的紀錄，而事實上，Glenwood的確輕鬆超越了777場的前紀錄。截至2025年4月，他的所看的放映場次已達到1,207場。