與英國搖滾樂團披頭四（The Beatles）合作多年的傳奇音樂製作人Phil McDonald逝世，享年80歲。艾比路錄音室（Abbey Road Studios）日前透過社交平台證實噩耗，震驚歌迷。

Phil McDonald在1964年加入當時名為「EMI Studios」的艾比路錄音室，隨後於1965年參與披頭四歌曲《Yesterday》的錄製，正式開啟與樂隊的合作關係。在其職業生涯中，他參與了披頭四整個EMI錄音作品約20%的製作工作，為樂隊的音樂貢獻良多。

披頭四解散後 助約翰連儂製作《Imagine》

披頭四解散後，Phil McDonald繼續與披頭四成員合作。他參與了佐治夏里遜（George Harrison）的《All Things Must Pass》、約翰連儂（John Lennon）的《Imagine》、保羅麥卡尼（Paul McCartney）的《McCartney》以及靈高史達（Ringo Starr）的《Sentimental Journey》等重要專輯的製作。1971年，Phil McDonald被任命為蘋果唱片的資深平衡錄音工程師（Senior Balance Engineer），進一步鞏固其在音樂產業的重要地位。