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出版：2026-Nov-05 15:36
更新：2026-Nov-05 15:36

披頭四錄音師Phil McDonald逝世享年80歲 曾參與錄製《Yesterday》

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披頭四錄音師Phil McDonald逝世　享年80歲

披頭四錄音師Phil McDonald逝世　享年80歲

與英國搖滾樂團披頭四（The Beatles）合作多年的傳奇音樂製作人Phil McDonald逝世，享年80歲。艾比路錄音室（Abbey Road Studios）日前透過社交平台證實噩耗，震驚歌迷。

Phil McDonald在1964年加入當時名為「EMI Studios」的艾比路錄音室，隨後於1965年參與披頭四歌曲《Yesterday》的錄製，正式開啟與樂隊的合作關係。在其職業生涯中，他參與了披頭四整個EMI錄音作品約20%的製作工作，為樂隊的音樂貢獻良多。

披頭四解散後 助約翰連儂製作《Imagine》

披頭四解散後，Phil McDonald繼續與披頭四成員合作。他參與了佐治夏里遜（George Harrison）的《All Things Must Pass》、約翰連儂（John Lennon）的《Imagine》、保羅麥卡尼（Paul McCartney）的《McCartney》以及靈高史達（Ringo Starr）的《Sentimental Journey》等重要專輯的製作。1971年，Phil McDonald被任命為蘋果唱片的資深平衡錄音工程師（Senior Balance Engineer），進一步鞏固其在音樂產業的重要地位。

Phil McDonald（左）與披頭四緊密合作 Phil McDonald在1970年憑Abbey Road 獲得格林美獎 Phil McDonald參與了披頭四整個EMI錄音作品約20%的製作工作 Phil McDonald（左）與披頭四緊密合作 佐治夏里遜（George Harrison）與Phil McDonald舊照 Phil McDonald1946年於列斯出生

除了披頭四外，Phil McDonald的職業生涯跨越多個音樂風格領域。他與Roy Harper、Syd Barrett以及Linda Lewis等知名音樂人合作，累積兩度獲得格林美獎提名的殊榮，展現其在音樂製作領域的卓越成就與廣泛影響力。

Phil McDonald離世消息傳出後，佐治夏里遜遺孀Olivia在艾比路錄音室的貼文留言區致意，表示「你們將在另一個世界，繼續創造某種不同形式的音樂」，以此向亡夫昔日戰友致敬。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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