意大利廚師拒放菠蘿落薄餅遭解僱　控澳洲餐廳侮辱文化

在社交平台上經常有人取笑在「Pizza」加入菠蘿，會引起意大利人不滿。而在澳洲，確實就有一位意大利廚師，因為拒絕為客人在薄餅加入菠蘿遭餐廳解僱，事後他反向澳洲的公平工作委員會投訴，指控僱主侮辱意大利飲食文化。
在意大利薄餅加菠蘿，往往被稱是意大利的文化禁忌。在澳洲就有真實的案例。據澳洲媒體報道，意大利廚師的Davide Tamburella在布里斯班的一間意大利餐廳La Costa工作。但在今年5月，餐廳的管理層就多宗對他的投訴而與Davide會面，最後被餐廳解僱。其中一宗的指控，是指Davide拒絕在一次客人的宴會中，為他們在pizza上加入火腿以及菠蘿，指這種做法是侮辱他們的文化而拒絕，他其後指控餐廳「不公平」解僱。
澳洲公平工作委員會在周二（3日）的裁決指出，Davide拒絕在薄餅上放菠蘿是因為他認為作為意大利人這是冒犯他們的文化，報告中提到，Davide在過去4年，3次拒絕了有關要求。在報告還提到，Davide在工作中被人用粗言辱罵，又指對「工作場所不斷升級的挫敗感」表示擔憂。而在判決上提到他在4月因為工作發生究故，手撞到金屬扶手而導致右手骨折，而Davide一直希望餐廳為他申請簽證，以技術工人取得永久居民身份，不過在解僱後有關申請程序已取消。不過當局裁決指，因為Davide的投訴申請太遲而被駁回。英國《每日郵報》接觸到有關餐廳的經理，他就指事情不單是於「pizza放菠蘿」。而據報道，Davide已在布里斯班的另一間餐廳獲得新工作，而新餐廳的餐牌沒有菠蘿。