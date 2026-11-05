意大利廚師拒放菠蘿落薄餅遭解僱　控澳洲餐廳侮辱文化

在社交平台上經常有人取笑在「Pizza」加入菠蘿，會引起意大利人不滿。而在澳洲，確實就有一位意大利廚師，因為拒絕為客人在薄餅加入菠蘿遭餐廳解僱，事後他反向澳洲的公平工作委員會投訴，指控僱主侮辱意大利飲食文化。

在意大利薄餅加菠蘿，往往被稱是意大利的文化禁忌。在澳洲就有真實的案例。據澳洲媒體報道，意大利廚師的Davide Tamburella在布里斯班的一間意大利餐廳La Costa工作。但在今年5月，餐廳的管理層就多宗對他的投訴而與Davide會面，最後被餐廳解僱。其中一宗的指控，是指Davide拒絕在一次客人的宴會中，為他們在pizza上加入火腿以及菠蘿，指這種做法是侮辱他們的文化而拒絕，他其後指控餐廳「不公平」解僱。