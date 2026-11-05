日本無印良品遭駭最新調查結果 109萬筆信用卡資料恐外洩 34.5萬張卡仍有效

日本「無印良品」(MUJI)系統遭黑客入侵引發大量客戶個資外洩疑慮，營運公司「良品計劃」公布最新調查結果，約109萬筆信用卡會員資料可能遭到非法存取，包括完整信用卡號碼，且約34萬5,000張信用卡目前仍有效。
日本無印良品最先於10月30日公布，最多可能有2,726萬筆顧客資料外洩，包括電郵地址、出生年月日及性別等資料，但不包括信用卡資料、姓名及住址。
然而，良品計劃周三(4日)公布最新調查結果，發現可能遭到外部存取的資料範圍擴大，包括約109萬筆「MUJI Card」信用卡會員資料，涉及完整信用卡號碼、會員ID及出生年月日。
MUJI Card是由日本信用卡公司Credit Saison發行的信用卡，這次受影響的資料涉及2021年7月以前申請的會員，其中約34萬5,000張信用卡目前仍有效，其餘已失效或解約。良品計劃表示，可能遭到非法存取的資料不包括持卡人姓名、信用卡有效期限及安全碼(CVV)。
良品計劃表示，2021年7月以前，公司為了向MUJI Card會員提供專屬優惠，曾搜集信用卡號碼等資訊，這些資料至今仍保留在系統內。發卡公司Credit Saison已加強監控信用卡是否遭到盜用，持卡人也可以視乎需要申請補發信用卡。
此外，日本無印良品原先公布最多約2,726萬筆顧客資料可能外洩，經調查發現後，除了MUJI App使用者，也包括未使用App、僅註冊無印良品網店的會員。受影響的資料包括電郵地址、出生年月日及性別以及會員ID。其中約52萬筆資料包括姓名、住址及電話號碼。
再者，約120筆曾在MUJI App或無印良品網店登錄信用卡資訊的使用者資料，也可能外洩，涉及信用卡前6個號碼、尾2個號碼及持卡人姓名。
良品計劃表示，將陸續透過電郵或郵寄方式通知受影響客戶，呼籲持卡人確認信用卡消費紀錄，若發現非本人消費紀錄等，應向發卡公司查詢。
良品計劃強調，迄今尚未確認相關資料流入暗網等管道，也未發現個資遭到利用所造成的實際損害。MUJI App及無印良品網店目前均正常營運，公司將持續調查事件原因及影響範圍。