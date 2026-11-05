日本無印良品遭駭最新調查結果 109萬筆信用卡資料恐外洩 34.5萬張卡仍有效

日本無印良品最先於10月30日公布，最多可能有2,726萬筆顧客資料外洩，包括電郵地址、出生年月日及性別等資料，但不包括信用卡資料、姓名及住址。

MUJI Card是由日本信用卡公司Credit Saison發行的信用卡，這次受影響的資料涉及2021年7月以前申請的會員，其中約34萬5,000張信用卡目前仍有效，其餘已失效或解約。良品計劃表示，可能遭到非法存取的資料不包括持卡人姓名、信用卡有效期限及安全碼(CVV)。

良品計劃表示，2021年7月以前，公司為了向MUJI Card會員提供專屬優惠，曾搜集信用卡號碼等資訊，這些資料至今仍保留在系統內。發卡公司Credit Saison已加強監控信用卡是否遭到盜用，持卡人也可以視乎需要申請補發信用卡。