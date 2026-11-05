英警直升機飛行軌道被投訴 當局尷尬致歉但強調不是刻意

英國一架警用直升機執行勤務時，被居民Gordon Bird查看飛行軌道資料，意外發現直升機在自家附近盤旋，畫出近似男性重要部位圖案。警方事後強調絕非刻意。

53歲男子Gordon Bird表示，他在11月2日深夜約11時發現，一架警用直升機在他位於漢普郡（Hampshire）的住宅附近不斷盤旋，噪音吵醒他年僅2歲的女兒。當時他仍未入睡，於是打開電腦查看飛行追蹤網站，赫然發現飛行軌跡令他震驚。

直升機噪音嘈醒2歲女

Gordon Bird透露，這個圖案大約花了半小時才逐漸形成，根據飛行資料，直升機主要在布萊克布希機場（Blackbushe Airport）上空畫出該形狀，接著再飛往弗利特（Fleet）附近上空盤旋，最後返回基地。