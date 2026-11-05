AI晶片搶手 英偉達成竊賊目標 貨車運送1140萬美元硬件遭劫「消失」

《東灣時報》(East Bay Times)、《紐約郵報》(New York Post)等報道，案發於8月29日，一輛印有食品運輸公司標誌、偽裝成物流的貨車，從加州奧克蘭運送6個裝滿英偉達電腦晶片和硬件設備的卡板(pallet)前往德州沃斯堡，最初過程順利，直至貨車向南行便出現異樣，最後貨車與司機一同「人間蒸發」。警方其後接報調查，一路追蹤至南加州聖貝爾納迪諾縣(San Bernardino County)便失去線索。

隨著人工智能(AI)需求強勁，數據中心設備的價值暴增，美國AI晶片巨頭英偉達(NVIDIA)已成為竊賊目標。美媒報道，最新一宗失竊案發生在8月底，英偉達一批價值1,140萬美元(約8,943萬港元)的電腦晶片和硬件設備從加州奧克蘭運往德州途中，貨車連司機失蹤，警方調查發現，竊匪手法熟練，至今仍未有人落網。

根據閉路電視紀錄，貨車消失前，曾多次停靠且每次長達數小時，顯示竊賊早有預謀且熟練。更棘手的是，公司直到9月初才報警，讓竊匪有充分時間捲逃。警方正追查竊賊身份以及這批硬件的下落。

這並非英偉達電腦硬件首次被犯罪集團盯上，去年加州三藩市灣區佛利蒙(Fremont)和聯合市(Union City)便接連發生針對英偉達貨物的失竊案，損失逾750萬美元(約5,883萬港元)。警方指，竊賊從南加州取得車輛後，老遠前往灣區犯案。

今年6月，一輛載著數據中心伺服器的貨櫃車前往喬治亞州途中遇劫，期間匪徒強迫護衛車在路邊停下。貨櫃車其後在史塔克頓一處停車場尋獲，車上的伺服器早被掠奪一空。

9月，匪徒從加州紐瓦克一間倉庫偷走兩輛印有英偉達與PlusAI標誌的貨櫃車，以為可取得貴價AI晶片等硬件，但最終發現車上裝載的是測試用的18噸重沙袋，空歡喜一場。