沖繩美軍陸戰隊員訓練時身亡　死者終年25歲

根據日本傳媒《琉球新報》及美媒《NBC News》報道，第3海軍陸戰師於發聲明證實，一名隸屬該師的海軍陸戰隊員在基地內訓練時發生意外後死亡。軍方並未透露當時訓練項目，也未說明具體原因。美軍將消息通知家屬24小時後，公開死者姓名為Lance Cpl. Devin Hernandez。

第3海軍陸戰師指揮官深表哀悼

Hernandez為馬里蘭州人。他此前於第二陸戰師第6團第2營擔任「1371戰鬥工兵」。殉職前，Hernandez正隨第四陸戰團第三海軍陸戰師參與「Unit Deployment Program」。他生前曾獲頒海軍北極服務勳表（Navy Arctic Service Ribbon）等榮譽。第3海軍陸戰師指揮官Kyle Ellison少將表示：「第三海軍陸戰師的全體官兵對失去我們的一員深表哀悼。我們向Hernandez上等兵的家屬、朋友以及同袍致以最深切的慰問。」

沖繩是美軍在印太地區的重要戰略據點，設有多處美軍基地，也是美國海軍陸戰隊的重要駐紮地。沖繩二戰後曾由美國接管，直到1972年才歸還日本，此次基地再傳訓練死亡事故，後續調查結果也引發關注。