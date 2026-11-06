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出版：2026-Nov-06 10:31
更新：2026-Nov-06 10:31

印尼山火仍未撲滅　澳洲派「大力神」滅火機支援單日投水量達9萬公升

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印尼森林大火從7月發生至今都未能完全熄滅，婆羅洲加里曼丹島到處都是霧霾。（圖／路透）

印尼森林大火從7月發生至今都未能完全熄滅，婆羅洲加里曼丹島到處都是霧霾。（圖／路透）

印尼近11年來最嚴重森林大火持續燃燒，澳洲新南威爾斯州消防局派遣一架C-130「大力神」大型空中滅火機、一架賽斯納引導機協助滅火。

印尼陸軍直升機墜毀 3人死亡

《路透社》報道，由今年7月中開始的山火，是印尼過去11年來最嚴重一次，受災地主要分布在蘇門答臘、婆羅洲加里曼丹、巴布亞等3大島嶼。印尼交通部通報，一架印尼陸軍Mi-17V5直升機（註冊號HA-5235）在11月4日於中加里曼丹滅火，卻在前往丹絨普廷國家公園（Tanjung Puting）取水過程中墜毀，機上8人共有3人死亡、5人受傷，軍方和搜救隊隨即展開打撈遺體和撤離傷者的任務。

印尼山火令大量野生動物無家可歸，印尼野生動物基金會（YIARI）人員從火場救出一隻紅毛猩猩。（路透） 印尼山火波及加里曼丹島（路透） 印尼山火波及加里曼丹島（路透） 印尼山火令中加里曼丹帕朗卡拉亞出現空氣污染（路透） 印尼陸軍Mi-17V5直升機（註冊號HA-5235）於在前往丹絨普廷國家公園（Tanjung Puting）取水過程中墜毀，機上8人共有3人死亡（網上圖片）

印尼國家災害應變總署（BNPB）透過聲明證實，澳洲動員C-130與賽斯納引導機投入救火，由今日（11月6日）至11月12日協助印尼於東加里曼丹滅火。

澳洲駐印尼大使Roderick Bruce Brazier說，C-130滅火機單架次最多可投放1.5萬公升的水，預計每天最多可執行6次任務，單日投水量可達9萬公升。BNPB署長西安圖里對此表示感謝，部署地點經兩國技術團隊評估決定，東加里曼丹滅火需求僅次於中加里曼丹的地區。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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