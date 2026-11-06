印尼山火仍未撲滅　澳洲派「大力神」滅火機支援單日投水量達9萬公升

印尼近11年來最嚴重森林大火持續燃燒，澳洲新南威爾斯州消防局派遣一架C-130「大力神」大型空中滅火機、一架賽斯納引導機協助滅火。

印尼陸軍直升機墜毀 3人死亡

《路透社》報道，由今年7月中開始的山火，是印尼過去11年來最嚴重一次，受災地主要分布在蘇門答臘、婆羅洲加里曼丹、巴布亞等3大島嶼。印尼交通部通報，一架印尼陸軍Mi-17V5直升機（註冊號HA-5235）在11月4日於中加里曼丹滅火，卻在前往丹絨普廷國家公園（Tanjung Puting）取水過程中墜毀，機上8人共有3人死亡、5人受傷，軍方和搜救隊隨即展開打撈遺體和撤離傷者的任務。