印尼山火仍未撲滅　澳洲派「大力神」滅火機支援單日投水量達9萬公升

印尼近11年來最嚴重森林大火持續燃燒，澳洲新南威爾斯州消防局派遣一架C-130「大力神」大型空中滅火機、一架賽斯納引導機協助滅火。
印尼陸軍直升機墜毀 3人死亡
《路透社》報道，由今年7月中開始的山火，是印尼過去11年來最嚴重一次，受災地主要分布在蘇門答臘、婆羅洲加里曼丹、巴布亞等3大島嶼。印尼交通部通報，一架印尼陸軍Mi-17V5直升機（註冊號HA-5235）在11月4日於中加里曼丹滅火，卻在前往丹絨普廷國家公園（Tanjung Puting）取水過程中墜毀，機上8人共有3人死亡、5人受傷，軍方和搜救隊隨即展開打撈遺體和撤離傷者的任務。
印尼國家災害應變總署（BNPB）透過聲明證實，澳洲動員C-130與賽斯納引導機投入救火，由今日（11月6日）至11月12日協助印尼於東加里曼丹滅火。
澳洲駐印尼大使Roderick Bruce Brazier說，C-130滅火機單架次最多可投放1.5萬公升的水，預計每天最多可執行6次任務，單日投水量可達9萬公升。BNPB署長西安圖里對此表示感謝，部署地點經兩國技術團隊評估決定，東加里曼丹滅火需求僅次於中加里曼丹的地區。
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