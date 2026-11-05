美國中期選舉｜民主黨誓查特朗普貪腐網絡 稱「眾議院不再是政府附屬公司」

共和黨在美國中期選舉大敗，失去國會參議院和眾議院控制權，令總統特朗普變成跛腳鴨。民主黨眾議院領袖傑弗里斯(Hakeem Jeffries)料將成為眾議院議長，他周三稱該黨取得多數議席，將聚焦於「可負擔和問責」，即降低美國人的生活成本，以及要特朗普政府問責。傑弗里斯表示，「我們不是為特朗普服務，而是為美國人服務。眾議院像特朗普政府全資附屬公司的日子已成過去」。質疑特朗普關係網包括其家族的貪腐是選民關注點之一，資深民主黨議員誓言會運用控制國會得來的傳喚權和更大的調查團隊，調查特朗普及其身邊的人利用公共開支「自肥」，包括自他第二任期開始他及其家族如何變得更有錢。傑弗里斯不排除繼特朗普第一任期後，第三度對其發動彈劾。

料將成為參院議長的民主黨參議員舒默稱，「美國民眾希望我們清除政府腐敗，」他指，當特朗普在股票市場進行內幕交易時，美國民眾卻勒緊褲帶。將成為眾議院監督委員會主席的加州眾議員加西亞列出5大優先工作，包括特朗普家族的商業交易、政府對淫媒愛潑斯坦調查的處理，還有移民及海關執法局打擊非法移民的行動，以及企業對重建白宮宴會廳的捐助。將出任眾議院自然資源委員會主席的另一加州眾議員哈夫曼則表示，打算調查特朗普重建白宮宴會廳及其他工程項目，以及其家族在礦物交易的參與。除了特朗普關係網旳貪腐調查，傑弗里斯承諾會致力降低民眾生活成本，將尋求結束伊朗戰事，並推動立法撤銷特朗普政府的關稅措施，落實對選民的承諾。

美國中期選舉｜參院查烏克蘭遭馬斯克斷網 美國有線新聞網絡(CNN)報道，參議院外交關係委員會按照程序已發信要求特朗普政府保存文件，料將調查特朗普政府過去的決策。民主黨消息人士稱，發給特朗普政府及科技富商馬斯克的信件，是有關馬斯克旗下軍用衛星「星盾」在烏克蘭斷網事件，削弱烏國在俄烏戰爭的力量。委員會還就購買俄羅斯柴油交易，去信港口、銀行和私人實體要求保留文件。除了特朗普政府「親俄」態度或有改變，有指中美關係也可能受今次選舉影響，拋開選舉包袱後，特朗普和國會對華強硬派或不再對中國溫和。

在參議院改選中，還有兩個州的點票結果未公布，因共和、民主兩黨候選人得票接近，分別是密西西比和阿拉斯加州。但民主黨已在參院100席中佔了54席，超過半數。民主黨在眾議院也最少增加30席。這是特朗普首次在民主黨操控國會兩院情況下執政。他周三邀請記者視察白宮宴會廳重建工程，稱並不擔心遭彈劾，又說除非民主黨想搞破壞，否則雙方可以融洽相處。有輿論認為他在選舉過後只顧白宮宴會廳工程和開心談大理石，行為「離地」。 美國中期選舉｜佛州州長：共和黨儼如遭「滅絕」

共和黨2028年總統選舉潛在候選人、即將卸任的佛州州長德桑蒂斯形容，共和黨在全美許多地區遭遇「接近滅絕等級」情況，是「百年一遇的政壇地震」。他認為選民不滿由共和黨控制的國會表現和油價高企。他甚至同意共和黨可能到了2032年才可重掌參院的預測。

美國中期選舉｜防長赫格塞思成代罪羔羊料遭彈劾 特朗普和副總統萬斯均承認伊朗戰爭影響選情，防長赫格塞思成為代罪羔羊，共和黨人也支持彈劾他，料最快於下周行動。萬斯指伊朗戰爭造成敗選，有分析認為他與特朗普割席，以便角逐2028年共和黨總統提名，但作為副總統須為總統政策護航，料他難撇清責任。 美國中期選舉｜馬斯克成大輸家 與特朗普關係友好的富商馬斯克有機會面臨國會調查，除了共和黨，他是另一大輸家。他在今次中期選舉，合共向共和黨候選人和有關組織捐助最少4.5億美元(約35億港元)。共和黨失國會控制權，可能影響馬斯克的商業版圖；他旗下的電動車公司Tesla和太空科技探索公司SpaceX周三在美國股市曾應聲下挫約5%和6.9%。馬斯克大灑金錢試圖力保德州可惜失敗，在民主黨人破天荒贏得該州參議院和州長選舉後，SpaceX計劃在德州大力投資興建新的數據中心或生變。SpaceX靠出租伺服器和雲端平台給其他AI公司獲利。