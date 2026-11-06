國際分析│美中期選舉 選民懲罰共和黨 跛腳特朗普迎艱難兩年

美國中期選舉迎來一場「藍海」，民主黨攻陷多個深紅州份，力壓共和黨重獲國會參議院及眾議院控制權，亦從共和黨拿下喬治亞、德州及俄亥俄州等最少5州的州長席位。特朗普政府發起關稅戰、對伊朗展開軍事行動，令美國國內物價及生活成本上升，引起選民不滿，成為共和黨選舉慘敗主因。隨著民主黨掌控國會兩院，特朗普政府後續施政將面臨更大阻力。 在眾議院，此次選舉改選全部435個議席，民主黨增加3席就可獲得「控場」所需的218席。民主黨預計最終將拿獲最少245席，在競爭激烈的賓夕法尼亞、艾奧瓦、肯塔基等關鍵州的多個選區，民主黨人都擊敗共和黨對手，這些選區在2024年總統選舉中都是特朗普的票倉。在參議院，本次選舉改選100個席位中的35個，民主黨需增加4席才能成為多數黨。此前預測認為，兩黨選情膠著、結果難料。但「惡鬥」並未上演，民主黨從共和黨手中贏下德州、俄亥俄、緬因、艾奧瓦、堪薩斯、北卡羅來納和南卡羅來納等7個州，並成為參議院多數黨。

70%選民冀國會能制衡總統權力 值得注意的是，在參院選舉中，德州民主黨人塔拉里科(James Talarico)擊敗共和黨對手勝出，是民主黨1988年以來首次在該州贏得參議院席位；在堪薩斯州，民主黨人漢密爾頓(Adam Hamilton)擊敗現任共和黨籍參議員馬歇爾(Roger Marshall)當選，成為自1932年以來首名在該州贏得參議院席位的民主黨人。這些州份「由紅轉藍」足見選民對共和黨深感不滿。這場「藍潮」背後，是美國民眾用選票表達對現政府的不滿。CNN較早前公布的民調指，約60%選民不認同特朗普政府的執政表現，約75%選民對美國當前發展方向感到「不滿」或「憤怒」，約70%選民希望國會能制衡總統權力。

民生是選民的最大關切點，亦是其離棄共和黨的主因之一。不少選民抱怨，特朗普2024年當選總統時曾承諾抑制通脹、降低物價，但目前卻因關稅戰及攻打伊朗，而令美國國內能源、日用品及醫療等價格高企，令普羅大眾生活愈趨艱難。 農村選民不滿成本增 農產出口受阻 共和黨擁有傳統優勢的農業州份在今次選戰中「轉藍」，是該黨大敗的重要原因。伊朗戰事推高能源及化肥價格，關稅政策又直接波及農產品出口，令農民利益受損。農村選民的不滿情緒直接反映到選舉結果中，共和黨候選人在艾奧瓦、堪薩斯及俄亥俄等農業州失利。移民政策是另一關注點。過去兩年，白宮收緊移民政策並採取過激執法手段，引起各方批評。美國明尼蘇達大學政治與治理研究中心主任雅各布斯(Larry Jacobs)表示，特朗普政府強硬的移民政策令其疏遠了迅速增長的移民群體，等同於「政治自殺」。

選民或反對國家方向 多於支持民主黨 有民調顯示，曾幫助特朗普贏得2024年總統選舉的拉美裔選民，正出現「大規模轉向」。但要注意的是，近期民調顯示選民對兩黨的觀感均以負評為主，與其說今次選舉選民支持某一政黨，不如說是反對美國當下的方向。 民主黨成功控制兩院，將令特朗普政府剩餘兩年任期的施政難度大增。美國布魯金斯學會高級研究員高爾斯頓(William Galston)指，在眾議院，民主黨人可以透過調查及聽證等方式加強監督白宮，制約特朗普第二次任總統以來不斷擴張的行政權力。據報有部分眾議院民主黨人，已在考慮是否再次發動彈劾特朗普(眾議院提出彈劾只需半數議員支持)。這樣做就算明知在參院達不到通過彈劾所需的三分二大多數門檻，仍可打擊特朗普聲譽——儘管也有人擔心過激的彈劾可能適得其反，反而激起共和黨基本盤「護主」，變成在2028年總統大選幫共和黨助選。

民主黨國會「搞局」瓣數多 至於在參議院，民主黨人可能會阻撓特朗普提出的重要人事任命，尤其是聯邦法官人選，從而影響共和黨在司法領域的布局。不過，由於民主黨在兩院議席均不到三分二大多數，意味就算有民主黨推動的法案在國會通過，仍可能被總統否決。特朗普選前受訪時亦表明，國會最終會跟他「做交易」。未來兩年，美國可能出現白宮及國會就預算及行政權限等持續博弈的局面。外交上，由於總統在外交方面受國會直接制約的程度相對較小，有分析認為，特朗普在國內政治掣肘加大，可能令他在外交上採取更具單邊色彩的政策，不排除重啟甚至加碼對伊朗軍事行動的可能性。美國西格納姆全球諮詢公司高級合夥人盧肯斯(Lewis Lukens)警告，特朗普經歷今次慘敗後，決策可能變得「更加無所顧忌」。

2028總統選舉變數仍大 有人認為，今次中期選舉結果為2028年總統選舉提供了一定的「線索」，共和黨連德州這樣的具有傳統優勢州份都失守，兩年後情況不容樂觀。但也有人指，目前距2028年仍有兩年，尚有變數，且中期選舉往往是選民「懲罰」執政黨的舞台，總統選舉時基本盤歸位、部分選民「含淚投票」，民主黨目前持有的是「制衡白宮的權力」，而非2028年大選的保證書。