熱門搜尋:
蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 新皇崗口岸 鼠患 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
國際
出版：2026-Nov-06 09:43
更新：2026-Nov-06 09:43

巴拉圭數字銀行倒閉　近300萬用戶無法提款　總統請辭(有片)

分享：
巴拉圭數字銀行倒閉，近300萬用戶無法提款，總統請辭。(AP)

巴拉圭數字銀行倒閉，近300萬用戶無法提款，總統請辭。(AP)

巴拉圭數字銀行Ueno突然倒閉，政府展開清算接管程序，導致近300萬用戶無法提款，引發金融及政治危機。被指與Ueno有關連的總統培尼亞在提出辭職後，被國會眾議院一致通過彈劾。

巴拉圭中央銀行早前宣布，管理約8.5億美元國家公共資金的Ueno銀行違反最低償付能力要求，展開清算接管程序，導致近300萬名用戶存款被凍結，佔當地三分二成年人口。Ueno銀行多間分店關閉，包括銀行總裁在內8名高級官員涉嫌金融欺詐被捕，中央銀行行長卡略應培尼亞要求辭職。首都亞松森，周三有大批民眾示威，警方發射催淚彈驅趕。示威者高叫口號，指總統培尼亞是獨裁者。有乘坐輪椅的示威者在前線與防暴警察對峙。中央銀行表示，預計未來幾日開始撥款，重申國家財政無問題。

總統培尼亞在提出辭職。(AP) 周三有大批民眾示威，警方發射催淚彈驅趕。(AP) 周三有大批民眾示威，警方發射催淚彈驅趕。(AP) 眾議院一致通過彈劾培尼亞。(AP)

眾議院一致通過彈劾培尼亞

培尼亞曾是Ueno銀行集團合夥人，在2025年退出。反對派質疑兩者之間關連。培尼亞在錄影聲明表示，辭職是為了國家穩定、社會和平，以及維護巴拉圭的民主制度。國會眾議院在他宣布請辭後，以涉嫌利益衝突及監管金融體系失職為由彈劾培尼亞，結果以78票對0票一致通過彈劾；議案之後轉交參議院審議，如果獲三分二票數支持，培尼亞將被正式免職。

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務