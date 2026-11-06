巴拉圭數字銀行倒閉　近300萬用戶無法提款　總統請辭(有片)

巴拉圭數字銀行Ueno突然倒閉，政府展開清算接管程序，導致近300萬用戶無法提款，引發金融及政治危機。被指與Ueno有關連的總統培尼亞在提出辭職後，被國會眾議院一致通過彈劾。
巴拉圭中央銀行早前宣布，管理約8.5億美元國家公共資金的Ueno銀行違反最低償付能力要求，展開清算接管程序，導致近300萬名用戶存款被凍結，佔當地三分二成年人口。Ueno銀行多間分店關閉，包括銀行總裁在內8名高級官員涉嫌金融欺詐被捕，中央銀行行長卡略應培尼亞要求辭職。首都亞松森，周三有大批民眾示威，警方發射催淚彈驅趕。示威者高叫口號，指總統培尼亞是獨裁者。有乘坐輪椅的示威者在前線與防暴警察對峙。中央銀行表示，預計未來幾日開始撥款，重申國家財政無問題。
眾議院一致通過彈劾培尼亞
培尼亞曾是Ueno銀行集團合夥人，在2025年退出。反對派質疑兩者之間關連。培尼亞在錄影聲明表示，辭職是為了國家穩定、社會和平，以及維護巴拉圭的民主制度。國會眾議院在他宣布請辭後，以涉嫌利益衝突及監管金融體系失職為由彈劾培尼亞，結果以78票對0票一致通過彈劾；議案之後轉交參議院審議，如果獲三分二票數支持，培尼亞將被正式免職。
BREAKING: 🇵🇾 What just happened in PARAGUAY is a WARNING for everyone on earth. More than 3 million people (60% of Paraguay's adult population) have lost access to EVERYTHING. Their bank accounts. Their pensions. Frozen. Inaccessible. Paraguay’s largest digital bank, Ueno Bank, has collapsed. The president of the Central Bank (who is deeply connected to Ueno) has just RESIGNED. Eight high-level executives including the founder and the Bank President are being detained. The people have taken to the streets to demand their money back. And rightly so. This is the model Milei and the rest of the Epstein class are pushing. This could happen ANYWHERE. Best to save in physical gold and physical silver, imo.— ADAM (@adamemedia) November 5, 2026