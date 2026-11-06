巴拉圭數字銀行倒閉　近300萬用戶無法提款　總統請辭(有片)

巴拉圭數字銀行Ueno突然倒閉，政府展開清算接管程序，導致近300萬用戶無法提款，引發金融及政治危機。被指與Ueno有關連的總統培尼亞在提出辭職後，被國會眾議院一致通過彈劾。

巴拉圭中央銀行早前宣布，管理約8.5億美元國家公共資金的Ueno銀行違反最低償付能力要求，展開清算接管程序，導致近300萬名用戶存款被凍結，佔當地三分二成年人口。Ueno銀行多間分店關閉，包括銀行總裁在內8名高級官員涉嫌金融欺詐被捕，中央銀行行長卡略應培尼亞要求辭職。首都亞松森，周三有大批民眾示威，警方發射催淚彈驅趕。示威者高叫口號，指總統培尼亞是獨裁者。有乘坐輪椅的示威者在前線與防暴警察對峙。中央銀行表示，預計未來幾日開始撥款，重申國家財政無問題。