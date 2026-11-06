26歲女遊客玩滑翔翼　與教練雙雙撞牆慘死(有片)

巴西近日發生一宗涉及極限運動的的致命意外。里約熱內盧一名45歲教練和26歲阿根廷女遊客在滑翔翼，就在準備著陸前，教練突然改變飛行方向，最終兩人雙雙撞上混凝土牆壁，重傷不治。
綜合報道，事發於周一(2日)上午，在聖孔拉多海灘，26歲阿根廷女遊客Adrian Arismendi，聘請45歲專業教練Luiz Rodrigues dos Santos帶她體驗首次滑翔翼飛行。他們從佩德拉博尼塔山起飛，航線一切正常，直到進入聖孔拉多海灘範圍。滑翔翼攝影機影片顯示，滑翔翼在準備降落前，教練在低空飛行時突然轉向海面，滑翔翼隨即失去平衡，令滑翔翼傾斜約45度，滑翔翼的一側翼尖先是擦過沙灘，另一側機翼重重撞上海濱步道的防波擋牆，兩人重重被甩向混凝土牆。
業界人士認為事故與教練判斷失誤有關
海灘上有不少巿民與遊客目擊事故，眾人紛紛上前協助並隨即報警。救援人員到場時，發現兩名受害者心肺功能已經停止，他們由直升機送往醫院搶救，惜最終重傷不治。警方將對滑翔翼上配備的錄影設備及影像紀錄、以及滑翔翼機體結構進行全面的刑事技術鑑定，以釐清是否涉及操作失誤或機械故障。當地自由飛行俱樂部負責人表示，事發時風況良好，認為事故與教練判斷失誤有關。當地自由飛行活動已被無限期暫停。
En la playa de Sao Conrado, sur de Río de Janeiro (Brasil), un instructor brasileño (45) llamado Luiz Eduardo Rodrigues y un turista argentino (26) llamado Adrian Guillermo Arismendi murieron tras la caída de una ala delta durante el aterrizaje. El equipo despegó de la rampa de "Pedra Bonita" y en las imágenes captadas por cámaras en la propia ala delta se ve cómo realizaron una curva demasiado baja y cerrada que provocó el impacto contra el muro de la rampa, dejando a ambos gravemente heridos. Los bomberos los trasladaron al Hospital Municipal Miguel Couto pero no resistieron las heridas; la policía de la 15ª DP investiga las causas con las grabaciones mientras el club de vuelo libre suspendió todas las actividades en la zona tras este trágico accidente que ya suma seis muertes en un año.— Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) November 4, 2026