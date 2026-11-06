26歲女遊客玩滑翔翼　與教練雙雙撞牆慘死(有片)

En la playa de Sao Conrado, sur de Río de Janeiro (Brasil), un instructor brasileño (45) llamado Luiz Eduardo Rodrigues y un turista argentino (26) llamado Adrian Guillermo Arismendi murieron tras la caída de una ala delta durante el aterrizaje. El equipo despegó de la rampa de "Pedra Bonita" y en las imágenes captadas por cámaras en la propia ala delta se ve cómo realizaron una curva demasiado baja y cerrada que provocó el impacto contra el muro de la rampa, dejando a ambos gravemente heridos. Los bomberos los trasladaron al Hospital Municipal Miguel Couto pero no resistieron las heridas; la policía de la 15ª DP investiga las causas con las grabaciones mientras el club de vuelo libre suspendió todas las actividades en la zona tras este trágico accidente que ya suma seis muertes en un año.