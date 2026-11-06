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出版：2026-Nov-06 11:33
更新：2026-Nov-06 11:33

26歲女遊客玩滑翔翼　與教練雙雙撞牆慘死(有片)

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26歲女遊客玩滑翔翼，與教練雙雙撞牆慘死。(X)

26歲女遊客玩滑翔翼，與教練雙雙撞牆慘死。(X)

巴西近日發生一宗涉及極限運動的的致命意外。里約熱內盧一名45歲教練和26歲阿根廷女遊客在滑翔翼，就在準備著陸前，教練突然改變飛行方向，最終兩人雙雙撞上混凝土牆壁，重傷不治。

綜合報道，事發於周一(2日)上午，在聖孔拉多海灘，26歲阿根廷女遊客Adrian Arismendi，聘請45歲專業教練Luiz Rodrigues dos Santos帶她體驗首次滑翔翼飛行。他們從佩德拉博尼塔山起飛，航線一切正常，直到進入聖孔拉多海灘範圍。滑翔翼攝影機影片顯示，滑翔翼在準備降落前，教練在低空飛行時突然轉向海面，滑翔翼隨即失去平衡，令滑翔翼傾斜約45度，滑翔翼的一側翼尖先是擦過沙灘，另一側機翼重重撞上海濱步道的防波擋牆，兩人重重被甩向混凝土牆。

教練在低空飛行時突然轉向海面，令滑翔翼傾斜約45度。(X) 滑翔翼的一側翼尖先是擦過沙灘。(X) 另一側機翼撞上海濱步道的防波擋牆，兩人被重重甩向混凝土牆。(X)

業界人士認為事故與教練判斷失誤有關

海灘上有不少巿民與遊客目擊事故，眾人紛紛上前協助並隨即報警。救援人員到場時，發現兩名受害者心肺功能已經停止，他們由直升機送往醫院搶救，惜最終重傷不治。警方將對滑翔翼上配備的錄影設備及影像紀錄、以及滑翔翼機體結構進行全面的刑事技術鑑定，以釐清是否涉及操作失誤或機械故障。當地自由飛行俱樂部負責人表示，事發時風況良好，認為事故與教練判斷失誤有關。當地自由飛行活動已被無限期暫停。

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