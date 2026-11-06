休班警兼職送貨遇劫乖乖交出財物　轉頭向兩匪連開12槍致一死一傷(有片)

阿根廷布宜諾斯艾利斯日前發生一宗具爭議性的槍戰。當地一名警員於放工後兼職送貨，卻在住所附近遭到兩名賊人持槍行劫，警員先配合交出財物，隨後入屋拿槍，向兩名賊人連開12槍，造成一死一傷。
綜合報道，事發於當地周日(1日)晚上約7時40分，涉事休班警員正兼職送貨，在自己的住所附近，被兩名持槍賊人攔途截劫，警員當刻沒有反抗，相反非常配合，交出身上財物包括手機及電單車，並淡定返回家裡，其實，警員是回家取回配槍，隨即返回向準備離開並未有防範的兩賊人連開12槍，兩名賊人中槍後試圖逃跑，惟受傷倒地，警方就在案發現場外幾米處發現他們，並將他們拘捕。
有網民質疑向逃跑者開槍是否屬正當防衛
報道指，兩名賊人其中的28歲男子腹部和臀部等中7槍重傷；另一名16歲少年的右手、右側肋間和臀部等中5槍，他們其中一人於4日死亡，死者身分仍未公開，至於開槍的休班警員未有受傷，但也被帶走接受調查。事發過程亦裡街區的監視器拍下並曝光，隨即引起網民議論，有人認為遭搶劫開槍自保無可厚非，但質疑向逃跑者開槍是否屬於正當防衛。
💥 Roubo sai pela culatra: criminosos atacam policial de folga e levam chuva de tiros Dois criminosos tentaram roubar a motocicleta de um entregador, sem saber que ele era um policial de folga. O agente fingiu fugir, entrou em casa, pegou sua arma e esvaziou ela contra os dois assaltantes. Um dos suspeitos morreu e o outro foi internado em estado grave na UTI.— Gazeta do Mundo (@gazetadomundo) November 5, 2026