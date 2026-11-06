巴士上目睹女童被猥褻　女乘客將色狼拖落車暴打　司機等打完再開車(有片)

俄羅斯一名女子在巴士上目睹一名男子在猥褻一名年約10至11歲的女童，挺身而出將對方拖落車暴打，巴士司機也一直停車等候，直至女子打完上車後才開車離開。

綜合報道，事發於俄羅斯南部頓河畔羅斯托夫市中心，涉事車輛為一輛公共巴士，當時一名成年男子在車廂內涉嫌在一名女童身旁作出猥褻，另有報道指他對女童露出下體，一名女乘客發現後當場嚴厲斥責對方，更將他趕落車，對他揮拳及腳踢，期間夾雜粗言穢語，更打至甩鞋。目擊者透露，涉事女童估計僅約10至11歲，男子當時涉嫌向她作出涉及性器官的不雅舉動，震驚在場人士，惟只有涉事黑衣女子對那男子大聲斥責。在女乘客在車外𢹸打色狼時，巴士並未駛離，司機及其他乘客大多留在車上，沒有介入阻止沖突。直至女乘客結束打人、重新上車，司機才繼續原定行程開車。