美伊戰爭｜美防長面臨國會彈劾　稱開戰勇敢且具歷史意義

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）5日發表影片，誓言抵抗國會彈劾行動，並為美國對伊朗戰爭辯護，稱這場軍事行動是「勇敢且具歷史意義的努力」，強調美國必須阻止伊朗取得核武。此番表態正值共和黨在期中選舉遭遇重大挫敗，伊朗戰爭引發的政治反彈也讓赫格塞斯面臨日益升高的去職壓力。
籲支持1.5萬億美元預算
路透社報道，赫格塞斯在社交平台發布影片，反擊國會批評者，指控對他的攻擊是政治鬥爭，並強調自己不會退縮。他還以解僱多名五角大廈高階官員、終止軍方多元政策及禁止跨性別者服役等措施，宣稱自己在國防部的改革有效。
赫格塞斯表示，無論外界如何看待伊朗戰爭，美國都必須持續重建軍事力量，並呼籲國會支持特朗普政府提出的1.5萬億美元（11.8萬億港元）國防預算，以支應對伊朗戰爭及其他軍事需求。
共和黨議員也揚言彈劾
赫格塞斯面臨的壓力不僅來自民主黨。共和黨籍眾議員馬西（Thomas Massie）宣布，將於下周重新提出對赫格塞斯的彈劾條款，並警告他若未主動辭職，未來可能面臨更嚴厲的國會調查與聽證。
民主黨在期中選舉贏得國會兩院控制權後，也承諾將全面調查赫格塞斯的國防部管理，包括伊朗戰爭決策、解僱高階軍事官員，以及美軍在拉丁美洲打擊涉嫌販毒船隻的行動。部分民主黨議員質疑相關軍事攻擊可能涉及戰爭罪。
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