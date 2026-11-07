美伊戰爭｜美防長面臨國會彈劾　稱開戰勇敢且具歷史意義

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）5日發表影片，誓言抵抗國會彈劾行動，並為美國對伊朗戰爭辯護，稱這場軍事行動是「勇敢且具歷史意義的努力」，強調美國必須阻止伊朗取得核武。此番表態正值共和黨在期中選舉遭遇重大挫敗，伊朗戰爭引發的政治反彈也讓赫格塞斯面臨日益升高的去職壓力。

籲支持1.5萬億美元預算

路透社報道，赫格塞斯在社交平台發布影片，反擊國會批評者，指控對他的攻擊是政治鬥爭，並強調自己不會退縮。他還以解僱多名五角大廈高階官員、終止軍方多元政策及禁止跨性別者服役等措施，宣稱自己在國防部的改革有效。