加州548死囚獲減刑 改判終身監禁不得假釋

美國加州民主黨籍州長紐森（Gavin Newsom）昨（11月5日）宣布，把加州548名死囚刑期改為不得假釋的終身監禁，成為美國史上規模最大的死刑減刑行動之一。此舉被視為加州反死刑陣營重要進展，令死刑議題再度引發政治與司法爭議。

紐森表示，政府執行死刑與加州價值觀不符，也可能削弱司法制度根基。他2019年上任後便宣布暫停執行死刑，並關閉聖昆丁監獄的死刑執行設施，當時仍有數百名死囚在死刑牢房。

紐森宣布為548名死囚減刑，改為不得假釋的終身監禁。其中部分案件因涉及多項重罪，仍須加州最高法院批准，才能完成減刑程序。