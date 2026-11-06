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出版：2026-Nov-06 17:16
更新：2026-Nov-06 17:16

加州548死囚獲減刑 改判終身監禁不得假釋

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加州州長紐森。（圖／美聯社）

加州州長紐森。（圖／美聯社）

美國加州民主黨籍州長紐森（Gavin Newsom）昨（11月5日）宣布，把加州548名死囚刑期改為不得假釋的終身監禁，成為美國史上規模最大的死刑減刑行動之一。此舉被視為加州反死刑陣營重要進展，令死刑議題再度引發政治與司法爭議。

紐森表示，政府執行死刑與加州價值觀不符，也可能削弱司法制度根基。他2019年上任後便宣布暫停執行死刑，並關閉聖昆丁監獄的死刑執行設施，當時仍有數百名死囚在死刑牢房。

紐森宣布為548名死囚減刑，改為不得假釋的終身監禁。其中部分案件因涉及多項重罪，仍須加州最高法院批准，才能完成減刑程序。

部分案件待最高法院批准

《華盛頓郵報》指出，加州反死刑陣營長期提倡死刑制度存在種族不平等、誤判及法律資源分配不均等問題。紐森與加州民主黨籍司法部長邦塔（Rob Bonta）曾批評，死刑判決對少數族裔被告影響尤其顯著，尤其涉及白人受害者的案件。

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美國公民自由聯盟（ACLU）支持紐森的決定，認為死刑制度具有種族偏見、容易發生錯誤且不人道，減刑是司法改革的重要一步。國際特赦組織稱此舉助加州進一步遠離死刑，為美國廢除死刑奠定基礎。

不過，紐森的決定也引發受害者家屬、檢察官及支持死刑人士強烈反彈。他們認為，州長以個人政治與道德立場改變法院及陪審團判決，忽視受害者家屬的痛苦，也可能削弱司法判決的公信力。

值得注意的是，加州選民過去曾兩度否決廢除死刑的公投提案，2012年及2016年的相關提案均未獲通過。這意味著加州雖長期由民主黨主導政治，且多年未執行死刑，但死刑制度在法律上仍然存在。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

2010年美國加州聖昆丁州立監獄 行刑室（資料圖片）

2010年美國加州聖昆丁州立監獄 行刑室（資料圖片）

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