1912年鐵達尼號保額500萬美元「全損」保單重見天日

1912年鐵達尼號沉沒後，一份保額為500萬美元，亦相當於今日約1.73億美元(約13.56億港元)的「全損」(Total Loss)保險單在114年後重見天日，原來這份保單，在鐵達尼號沉沒兩個星期前投保，這份歷史性文件將於本月在英國迪韋齊斯拍賣行Henry Aldridge and Son進行拍賣。

綜合報道，鐵達尼號僅航行了4天，就於1912年4月14日撞上冰山沉沒於大西洋 ，一個多世紀後，一份賠償該船「全損」保額500萬美元的保險文件重見天日，事故共造成約1,500人罹難。Henry Aldridge and Son總經理Andrew Aldridge表示：「據我們所知，這是獨一無二，因為我們找不到任何其他類似的文檔，這張毫不起眼的A4紙，卻蘊藏著500萬美元的秘密。這份保險單是母公司海洋輪船航運有限公司在泰坦尼克號沉沒前兩週投保，母公司向多間保險公司聯合投保「全損」保險，每間保險公司承擔一部分風險，保單註明「本保單僅適用於船舶全損或推定全損的情況」。