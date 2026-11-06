1912年鐵達尼號保額500萬美元「全損」保單重見天日

1912年鐵達尼號沉沒後，一份保額為500萬美元，亦相當於今日約1.73億美元(約13.56億港元)的「全損」(Total Loss)保險單在114年後重見天日，原來這份保單，在鐵達尼號沉沒兩個星期前投保，這份歷史性文件將於本月在英國迪韋齊斯拍賣行Henry Aldridge and Son進行拍賣。
綜合報道，鐵達尼號僅航行了4天，就於1912年4月14日撞上冰山沉沒於大西洋 ，一個多世紀後，一份賠償該船「全損」保額500萬美元的保險文件重見天日，事故共造成約1,500人罹難。Henry Aldridge and Son總經理Andrew Aldridge表示：「據我們所知，這是獨一無二，因為我們找不到任何其他類似的文檔，這張毫不起眼的A4紙，卻蘊藏著500萬美元的秘密。這份保險單是母公司海洋輪船航運有限公司在泰坦尼克號沉沒前兩週投保，母公司向多間保險公司聯合投保「全損」保險，每間保險公司承擔一部分風險，保單註明「本保單僅適用於船舶全損或推定全損的情況」。
77公司聯合承保鐵達尼號「全損」保險
在77間保險公司中，規模最大的公司之一是大西洋互助保險公司(Atlantic Mutual)，該公司共支付了10萬美元，相當於今天約350萬美元(約2,742萬港元)的賠償金。拍賣行表示，悲劇發生後，保險公司在30天內發放全部500萬美元賠償金，相當於今天約1.73億美元。Andrew Aldridge說：「鐵達尼號的船東在災難發生後不到1個月就收到了賠償金，這真是非同尋常，當時遇難者的葬禮才剛結束，換著今時今日，這個過程可能需要數月甚至數年。」這份文件將於本月21日進行拍賣，預估售價約4萬至6.7萬美元(約31.3萬至52.5萬港元)。除了這份保險證明外，拍賣會還將出售造船商使用的鐵達尼號原始設計圖。