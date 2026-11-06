老鷹倒臥街頭飛不起　獸醫檢查無受傷揭爆笑真相

美國維珍尼亞州一隻成年赤肩鵟日前被民眾發現倒在民宅車道上無法正常飛行，隨即被送往野生動物救援中心接受檢查治療，工作人員在排除骨折、中毒及外傷等可能原因後，才發現牠根本不是生病，而是體重超過910公克，胖到飛不起來，進一步追查得知附近居民放養的雞隻近幾週接連失蹤，救援人員懷疑這隻猛禽可能因為長期享用免費的「雞肉大餐」，才會吃到體重過重。

綜合報道，這隻成年雌性赤肩鵟是在距離維珍尼亞野生動物中心(Southwest Virginia Wildlife Center of Roanoke)約1.6公里的一處民宅車道上被發現，當時牠待在地面上無法飛行，民眾擔心牠受傷，便將牠送往中心接受檢查。中心職員起初懷疑這隻赤肩鵟因為骨折、鉛中毒、眼睛異常、頭部外傷或碰撞受傷，才會失去飛行能力，但經過一連串檢查後卻發現沒有任何異常。直至做進一步檢查，獸醫才找出問題竟出在牠的體重，這隻赤肩鵟重達910公克，胸部覆蓋厚厚一層脂肪，還讓工作人員無法摸到胸骨的龍骨突，因此確認牠是過度肥胖而無法正常飛行。