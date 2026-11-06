法國示威｜近60萬人罷工上街抗議 巴黎鐵塔凱旋門暫停開放

法國在11月5日爆發全國性罷工與示威，數十萬名勞工、學生及工會成員走上街頭，抗議生活成本持續上漲、薪酬問題及社會不平等，要求政府改善公共服務與教育環境。這波抗議原本由學生發起，隨著工會加入逐漸擴大為全國性示威，令法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）政府面臨更大壓力。

要求調整薪酬改革稅制 改善學習環境

法新社報道，法國主要工會聯合發起今次罷工，要求全面調整薪酬、改革稅制，並改善年輕人的學習環境。工會估計，全國參與人數可能達50萬至70萬人，巴黎則預計有4萬至8萬人參加遊行。