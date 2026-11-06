法國示威｜近60萬人罷工上街抗議 巴黎鐵塔凱旋門暫停開放

法國在11月5日爆發全國性罷工與示威，數十萬名勞工、學生及工會成員走上街頭，抗議生活成本持續上漲、薪酬問題及社會不平等，要求政府改善公共服務與教育環境。這波抗議原本由學生發起，隨著工會加入逐漸擴大為全國性示威，令法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）政府面臨更大壓力。
要求調整薪酬改革稅制 改善學習環境
法新社報道，法國主要工會聯合發起今次罷工，要求全面調整薪酬、改革稅制，並改善年輕人的學習環境。工會估計，全國參與人數可能達50萬至70萬人，巴黎則預計有4萬至8萬人參加遊行。
法國總工會（CGT）表示，截至中午已有超過25萬人參與全國73個城市的示威。工會領袖Sophie Binet警告，除非政府正面回應勞工訴求，否則抗爭不會停止。
示威蔓延至全國73城市 16%教師罷工
這波示威也反映法國人不滿經濟及社會不公。一名61歲的醫療管理人員表示，儘管家庭並未陷入貧困，但仍必須繼續協助已完成學業但收入不足的子女，對社會不公平現象感到厭倦。另一名參與里昂示威的生產紅酒人士則表示，勞工希望能夠靠工作獲得足以維持有尊嚴的收入。
今次罷工涵蓋教育、鐵路、公立醫院及郵政等多個領域。法國教育部表示，全國約16%的教師參與罷工，學生團體則稱約有1000間高中課程受到影響。
根據法國內政部後續統計，全國示威約有57.5萬人參與，工會宣稱人數達160萬人；警方截至晚上拘捕448人，53名警員受傷。巴黎鐵塔及凱旋門也因罷工影響暫停開放。
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🔥 In Lyon, France, protests have escalated into riots, with the first cars already set on fire. https://t.co/BGjTSlkaSV— Sprinter Report (@SprinterReport) November 5, 2026
Paris today. https://t.co/ueKGBITN66— RadioGenoa (@RadioGenoa) November 5, 2026
🇫🇷1.6 million people took part in protests against rising prices across France, according to the CGT trade union The largest demonstration took place in Paris, where 350,000 protesters marched from Place de la République to Place de la Nation. https://t.co/lXyjYH4SkE— Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) November 5, 2026