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國際
出版：2026-Nov-06 16:04
更新：2026-Nov-06 16:04

法國示威｜近60萬人罷工上街抗議 巴黎鐵塔凱旋門暫停開放

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法國爆發全國性罷工與示威活動。（圖／路透）

法國爆發全國性罷工與示威活動。（圖／路透）

法國在11月5日爆發全國性罷工與示威，數十萬名勞工、學生及工會成員走上街頭，抗議生活成本持續上漲、薪酬問題及社會不平等，要求政府改善公共服務與教育環境。這波抗議原本由學生發起，隨著工會加入逐漸擴大為全國性示威，令法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）政府面臨更大壓力。

要求調整薪酬改革稅制 改善學習環境

法新社報道，法國主要工會聯合發起今次罷工，要求全面調整薪酬、改革稅制，並改善年輕人的學習環境。工會估計，全國參與人數可能達50萬至70萬人，巴黎則預計有4萬至8萬人參加遊行。

法國總工會（CGT）表示，截至中午已有超過25萬人參與全國73個城市的示威。工會領袖Sophie Binet警告，除非政府正面回應勞工訴求，否則抗爭不會停止。

法國示威中，有汽車被燒毀（AP） 法國示威抗議原本由學生運動發起，工會後來加入（路透） 法國示威，遊行人士手持橫額不滿稅制（AP） 法國巴黎及里昂等城市都有大批人上街（AP） 法國示威，數十萬名勞工、學生及工會成員走上街頭，抗議生活成本持續上漲及社會不平等（AP） 法國示威，數十萬名勞工、學生及工會成員走上街頭（AP） 法國巴黎及里昂等城市都有大批人上街（路透） 法國示威抗議原本由學生運動發起，工會後來加入（路透） 法國示威，11月5日有448人被捕（AP） 根據法國內政部後續統計，全國示威約有57.5萬人參與（AP） 根據法國內政部後續統計，全國示威約有57.5萬人參與（AP）

示威蔓延至全國73城市 16%教師罷工

這波示威也反映法國人不滿經濟及社會不公。一名61歲的醫療管理人員表示，儘管家庭並未陷入貧困，但仍必須繼續協助已完成學業但收入不足的子女，對社會不公平現象感到厭倦。另一名參與里昂示威的生產紅酒人士則表示，勞工希望能夠靠工作獲得足以維持有尊嚴的收入。

今次罷工涵蓋教育、鐵路、公立醫院及郵政等多個領域。法國教育部表示，全國約16%的教師參與罷工，學生團體則稱約有1000間高中課程受到影響。

根據法國內政部後續統計，全國示威約有57.5萬人參與，工會宣稱人數達160萬人；警方截至晚上拘捕448人，53名警員受傷。巴黎鐵塔及凱旋門也因罷工影響暫停開放。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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