土耳其西部連環槍擊案 槍手以散彈槍掃射3村莊釀8死

土耳其西部阿菲永卡拉希薩爾省（Afyonkarahisar）昨日（11月5日）發生連環槍擊事件，一名持散彈槍的男子在3個不同地點開槍，造成8人死亡、1人重傷。疑犯最後在鄰近的埃斯基謝希爾省（Eskişehir）落網。警方目前正調查犯案動機。
槍擊事件發生在阿菲永卡拉希薩爾省的鄉村地區。根據土耳其國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）消息，第一波攻擊發生在阿亞齊尼村（Ayazini），造成3人死亡；槍手隨後前往附近的基伊爾村（Kiyir），殺死另外3人。他接著在尤卡里坦迪爾村（Yukaritandir）發動攻擊，2名女性中彈受傷，送院後不治。另外還有1人重傷，目前仍在接受治療。
警方接報後立即封鎖馬路並展開追捕。根據省政府聲明，疑犯最後在鄰近的埃斯基謝希爾省被捕。
駕車陷泥地 徒步終被捕
土耳其媒體報導指出，槍手曾駕駛一輛紅色車逃離現場，但車輛後來陷入泥地，令他棄車徒步逃走。警方公布閉路電視影片，顯示一名身穿黑色外套、白色長褲並戴眼鏡的男子，手持長槍站在紅色車旁。
調查人員正釐清連環槍擊案是否與當天下午阿菲永卡拉希薩爾市中心另一宗槍擊案有關。該案造成一名坐在車內的女性重傷，警方不排除兩件事件涉及同一人。目前警方尚未公布槍手犯案動機及受害者身分。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren saldırganın aracından elinde tüfekle çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Katilin 54 ACC 723 plakalı aracı gasp edip Eskişehir İli Seyitgazi ilçesi istikametine kaçtığı değerlendirilmekte. #afyon #afyonkarahisar https://t.co/CU8czcl8kJ— Ekrem Önder Çiftçi (@eonderciftci) November 5, 2026
KATİLİN ARAÇ GASBETTİĞİ O ANLAR “YAKLAŞMA VURURUM” “ONCA KİŞİYİ ÖLDÜRDÜM SİZİ DE ÖLDÜRÜRÜM” Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren katil Arif Sefa Özdemir’in katliamı yaptıktan sonra bir aracı gasbettiği anlar… Önce aracın önünü kesiyor, sonra silahı doğrultuyor… Kendisine karşı koymak isteyen iki kişiye “Yaklaşma vururum. Kenara geç… Arabanın sağına geç. Onca kişiyi öldürdüm. Sizi de öldürürüm” diye bağırıyor. O cani daha sonra aracı gasbedip hızla uzaklaşıyor… #Afyonkarahisar #afyonsondakika #afyon #afyonkatliamı #katil— Murat Eroğlu (@murateroglu94) November 5, 2026
💥 Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren saldırgan Arif Sefa Özdemir, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki ilk işlemlerinin ardından Eskişehir’de Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne getirildi. ➡️ Acil servisten içeri alınan saldırgan Özdemir, sağlık kontrolünden geçirildi. ➡️ Silahlı saldırgan Özdemir’in işlemlerinin ardından Afyonkarahisar ekiplerine teslim edildiği belirtildi. https://t.co/rUUN9eaaMV— milliyet.com.tr (@milliyet) November 6, 2026