土耳其西部連環槍擊案 槍手以散彈槍掃射3村莊釀8死

KATİLİN ARAÇ GASBETTİĞİ O ANLAR “YAKLAŞMA VURURUM” “ONCA KİŞİYİ ÖLDÜRDÜM SİZİ DE ÖLDÜRÜRÜM” Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren katil Arif Sefa Özdemir’in katliamı yaptıktan sonra bir aracı gasbettiği anlar… Önce aracın önünü kesiyor, sonra silahı doğrultuyor… Kendisine karşı koymak isteyen iki kişiye “Yaklaşma vururum. Kenara geç… Arabanın sağına geç. Onca kişiyi öldürdüm. Sizi de öldürürüm” diye bağırıyor. O cani daha sonra aracı gasbedip hızla uzaklaşıyor… #Afyonkarahisar #afyonsondakika #afyon #afyonkatliamı #katil