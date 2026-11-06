只說方言老父赴日被困數小時　子上網責怪日本機場未能協助

在社交平台上，一名在日本工作的中國網民在網上批評日本的機場。他指他的7旬老父在日前獨自到日本探望，但因為言語不通又不懂填寫入境表格，被困在機場良久未能入境。他指責日本的機場無法讓一個無助的老人提供援助。然而後來知道，網民的老父只會說江蘇、浙江的方言吳語，因此一些中國網民指其他人根本很難提供協助。

在X平台上，在周二（3日）有一位在日本京都工作的中國人表示，他77歲的老父飛到大阪的關西國際機場。因為出境時語言不通，又不懂填寫入境的表格，但機場沒有職員能提供協助。他又指老父致電給他，又解釋不到所發生的狀況，最後花2小時獲得一對中國情侶幫忙後才能成功入境。網民指，他老父在入境花了3個多小時，令他「重新思考日本」。該中國人又表示，其父親在去年4月已試過獨自去日本探望，而今次也稱不需要他迎接。網民表示老父遇到的問題是，他與當地入境人員語言不通，又不懂填入境表格。其後他透露，他父親只能聽普通話，但不會說，只會說吳語。更甚是他透露，其父親本身連寫字都不懂，最後需要協助的中國情侶代填