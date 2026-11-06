日本琦玉非法清真寺事件　國會議員批難與宗教凌駕法律外國人共存

在上月，日本琦玉縣爆出非法興建清真寺事件，再次引發日本人對外國人的爭議。在昨日（5日）的參議院會議，有議員直指「難與那些把宗教凌駕法律的外國人共存」。
違規事件早在2年前琦玉縣的川越市已經知道，並且在地盤帖出公告，要求即時停止工程。但擁有土地的一間巴基斯坦人公司仍繼續興建，至去年4月被市政府要求拆卸已建設的建築，該公司至今年3月向市政府表示，需要5年時間拆卸，但卻在4月邀請駐日本的巴基斯坦領事出席開幕。市政府於10月再度要求拆卸，並禁止使用有關清真寺。
日本保守黨議員在北村晴男國會上批評國土交通省的行政程序過長，導致建築甚至可以繼續落成甚至使用。國土交通省回應指，有關的企業根本無意遵守政府的指示，並且已通知地方政府在類似案例中要盡快作出行政命令。北村又查詢相關外國人的簽證情況，雖然日本入國管理局稱會對有違法或不遵守規則的外國人，以行為不當為由拒絕續簽。不過北村表示，一位巴基斯坦人接受《產經新聞》報道時，指作為穆斯林，不能拆毀清真寺，批評這些外國人是把宗教凌駕於法律之上。北村又表示，政府應在入境時就阻止這些外國人入境。日本政府就表示，在入境的申報表中，將加入一項，要求入境的外國回應是否會遵從日本的法律。