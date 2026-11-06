日本琦玉非法清真寺事件　國會議員批難與宗教凌駕法律外國人共存

在上月，日本琦玉縣爆出非法興建清真寺事件，再次引發日本人對外國人的爭議。在昨日（5日）的參議院會議，有議員直指「難與那些把宗教凌駕法律的外國人共存」。

違規事件早在2年前琦玉縣的川越市已經知道，並且在地盤帖出公告，要求即時停止工程。但擁有土地的一間巴基斯坦人公司仍繼續興建，至去年4月被市政府要求拆卸已建設的建築，該公司至今年3月向市政府表示，需要5年時間拆卸，但卻在4月邀請駐日本的巴基斯坦領事出席開幕。市政府於10月再度要求拆卸，並禁止使用有關清真寺。