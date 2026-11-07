AI｜民主黨重掌國會籲停開發　預告馬斯克「聽證會見」

美國中期選舉落幕，民主黨大獲全勝，隨之而來的是對人工智能與數據中心建設的強烈反彈。多位新當選民主黨議員與州長紛紛喊出暫停AI開發與數據中心擴張的口號，其中亞利桑那州新科眾議員安薩里（Yassamin Ansari）更直言不諱地表示，暫停先進人工智能開發必須是民主黨上任第一天的首要任務，此言一出隨即引發與科技巨擘馬斯克的激烈交鋒。

安薩里在X上發文指出，民主黨必須立刻暫停先進人工智能的開發、監管這個失控的產業，並禁止人工超級智能。