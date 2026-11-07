AI｜民主黨重掌國會籲停開發　預告馬斯克「聽證會見」

美國中期選舉落幕，民主黨大獲全勝，隨之而來的是對人工智能與數據中心建設的強烈反彈。多位新當選民主黨議員與州長紛紛喊出暫停AI開發與數據中心擴張的口號，其中亞利桑那州新科眾議員安薩里（Yassamin Ansari）更直言不諱地表示，暫停先進人工智能開發必須是民主黨上任第一天的首要任務，此言一出隨即引發與科技巨擘馬斯克的激烈交鋒。
安薩里在X上發文指出，民主黨必須立刻暫停先進人工智能的開發、監管這個失控的產業，並禁止人工超級智能。
地方公投實施嚴格限制
由於馬斯克的太空探索科技公司先前提議在亞利桑那州建設一個佔地超過700英畝的數據中心計畫，馬斯克隨即轉推並嘲笑了安薩里的帖文。安薩里隨後反引用馬斯克的帖文，預告即將舉行的國會聽證會，對這位千億富翁稱「我們很快再見」，暗示上任後準備將馬斯克叫進國會質詢。
民主黨內對AI與數據中心的反感態度廣泛存在。無黨籍佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders，議事運作加入民主黨團）在X平台發文盛讚，全美多地在選舉中通過的地方公投案，這些公投對數據中心的興建實施了嚴格限制。桑德斯表示：「立刻在全國範圍內暫緩興建數據中心，美國人民不希望大型科技寡頭破壞環境、剝奪就業機會，甚至威脅人類的未來。」國會進步核心小組主席、德州眾議員卡薩爾（Greg Casar）隨即轉發並力挺，寫下「沒錯！」
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