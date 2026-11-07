英國王室｜哈里王子岳父被捕　涉持有兒童性虐待影像

英國哈里王子的82歲岳父馬克爾（Thomas Markle Sr.），當地時間6日在美國佛羅里達州遭聯邦調查局（FBI）逮捕，涉嫌持有兒童性虐待影像，若罪名成立，最高恐面臨20年有期徒刑。

據《路透社》報道，馬克爾在佛羅里達州萊克蘭（Lakeland）遭到逮捕，隨後被控一項持有兒童色情影像罪名，並在坦帕（Tampa）聯邦法院出庭。他當庭未作出認罪答辯，之後獲准在居家監禁及電子監控條件下候審。

最高恐囚20年

美國司法部表示，FBI調查人員在加州洛杉磯附近兩處倉儲空間，查獲約78件涉嫌涉及兒童性虐待的物品。根據檢方提交的宣誓書，其中兩張影像疑似拍到一名經證人指認為馬克爾的男子，與未成年少女同框。相關指控仍須經司法程序認定。