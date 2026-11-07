英國王室｜哈里王子岳父被捕　涉持有兒童性虐待影像

英國哈里王子的82歲岳父馬克爾（Thomas Markle Sr.），當地時間6日在美國佛羅里達州遭聯邦調查局（FBI）逮捕，涉嫌持有兒童性虐待影像，若罪名成立，最高恐面臨20年有期徒刑。
據《路透社》報道，馬克爾在佛羅里達州萊克蘭（Lakeland）遭到逮捕，隨後被控一項持有兒童色情影像罪名，並在坦帕（Tampa）聯邦法院出庭。他當庭未作出認罪答辯，之後獲准在居家監禁及電子監控條件下候審。
最高恐囚20年
美國司法部表示，FBI調查人員在加州洛杉磯附近兩處倉儲空間，查獲約78件涉嫌涉及兒童性虐待的物品。根據檢方提交的宣誓書，其中兩張影像疑似拍到一名經證人指認為馬克爾的男子，與未成年少女同框。相關指控仍須經司法程序認定。
案件最初源自菲律賓方面的調查。據報，當地警方先前接獲線索，懷疑馬克爾持有兒童性虐待影像，FBI隨後展開跨國調查，追查他在美國存放的相關物品。英國警方也曾表示，將把相關指控轉交海外執法機關處理。
「令人作嘔的謊言」
面對相關指控，馬克爾先前曾公開否認，形容這些說法是。女兒梅根（Meghan Markle）則表示，得知父親遭到指控後感到「深感痛苦」，並希望司法能夠伸張正義，優先保障無辜兒童的安全。
梅根與父親的關係自2018年與哈里王子結婚前後便持續緊張，馬克爾當年並未出席兩人的婚禮。梅根過去也曾表示，與父親保持距離、不讓自己的孩子與外祖父接觸，是為了保護家人。如今父親遭美國聯邦政府正式起訴，也讓這段王室家庭關係再度受到國際關注。
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