非法移民涉攜槍闖白宮周邊被捕　稱腦內聲音指示殺特朗普

美國總統特朗普再傳遭暗殺威脅！美國特勤局（Secret Service）5日晚間在白宮附近逮捕一名可疑男子，警方在他駕駛的失竊車輛內搜出3把槍及數十發子彈。男子被捕後聲稱，自己聽見腦中有聲音，指示他前往華盛頓殺害特朗普，目前已遭起訴並拘留。

發現失竊車藏3槍

據《美聯社》報道，事件發生於美東時間5日晚間，特勤局人員在白宮附近巡邏時，發現一輛停放路邊的車輛行跡可疑，隨即上前盤查。男子身分為委內瑞拉籍的克里諾斯（Ronny Yordrix Guanipa Chrinos），據美國國土安全部表示，他向執法人員聲稱，腦中有聲音告訴他前往美國首都華盛頓，並殺害總統特朗普。