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出版：2026-Nov-07 15:45
更新：2026-Nov-07 15:45

非法移民涉攜槍闖白宮周邊被捕　稱腦內聲音指示殺特朗普

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失竊車輛內搜出3把槍及數十發子彈。（圖／翻攝美國國土安全部官網）

失竊車輛內搜出3把槍及數十發子彈。（圖／翻攝美國國土安全部官網）

美國總統特朗普再傳遭暗殺威脅！美國特勤局（Secret Service）5日晚間在白宮附近逮捕一名可疑男子，警方在他駕駛的失竊車輛內搜出3把槍及數十發子彈。男子被捕後聲稱，自己聽見腦中有聲音，指示他前往華盛頓殺害特朗普，目前已遭起訴並拘留。

發現失竊車藏3槍

據《美聯社》報道，事件發生於美東時間5日晚間，特勤局人員在白宮附近巡邏時，發現一輛停放路邊的車輛行跡可疑，隨即上前盤查。男子身分為委內瑞拉籍的克里諾斯（Ronny Yordrix Guanipa Chrinos），據美國國土安全部表示，他向執法人員聲稱，腦中有聲音告訴他前往美國首都華盛頓，並殺害總統特朗普。

警方進一步搜索車輛後，發現這輛車早已被通報失竊，車內還藏有3把不同槍械及數十發子彈。根據美國國土安全部資料，疑犯是來自委內瑞拉的非法移民，2024年3月經由德州邊境進入美國，目前已被起訴，並由美國法警局拘留。

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4月曾發生槍擊事件

美國國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）表示，感謝特勤局人員及時採取行動，成功在疑犯傷害任何人之前將他逮捕，並強調疑犯當時車內攜帶3把槍械，且曾揚言要殺害特朗普。

白宮方面則未直接評論事件，僅要求媒體向國土安全部及特勤局詢問。特勤局表示，這是特朗普去年重返白宮以來，執法人員陸續處理的多起針對特朗普及其家人的威脅事件之一。

值得注意的是，特朗普今年4月出席白宮記者協會晚宴時，也曾發生槍擊事件，現場一度傳出槍響，賓客緊急躲避，特朗普隨後在保安人員護送下撤離。如今白宮附近再度發生攜槍男子遭逮捕事件，也讓美國總統保安問題再次受到關注。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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