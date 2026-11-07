熊貓平平和福雙首見美國民眾　預計在亞特蘭大生活10年

今年9月國家主席習近平訪美，宣布租借給美國的大熊貓「平平」、「福雙」，近日在美國亞特蘭大動物園（Zoo Atlanta）舉行開館儀式，首度與當地民眾見面。兩隻熊貓在新家悠閒啃食竹子，萌樣吸引大批遊客圍觀。 綜合外媒及駐美國大使館消息，雄性「平平」與雌性「福雙」是今年9月搭乘聯邦快遞（FedEx）專機「熊貓快遞」，從四川成都飛抵亞特蘭大，預計在當地生活10年。 增進友誼的「民心紐帶」 亞特蘭大動物園當地時間6日舉行大熊貓館開館儀式，駐美大使謝鋒、佐治亞州前州長珀杜、亞特蘭大市政府代表及動物園執行長金恩（Raymond King）等人出席。

謝鋒致詞表示，今年9月習近平主席訪美期間宣布「平平」與「福雙」落戶亞特蘭大，僅3天後這對「友誼使者」便跨越大洋抵達美國，展現中美大熊貓合作的「加速度」，也為兩國人民友誼續寫新篇章。 他強調，大熊貓合作不僅拉近兩國人民的距離，成為中美人民相互了解、增進友誼的「民心紐帶」，也為全球生物多樣性保護提供了「中美方案」，證明中美兩國攜手合作，能夠辦成事、辦好事，甚至辦成大事。

能夠激發好奇心 謝鋒指出，雙方應該以新一對大熊貓抵達美國為契機，持續落實兩國元首會晤的重要共識，不斷擴大合作範圍，積極促進民間交流與友誼。同時呼籲，中美雙方應持續「拉長合作清單、努力縮短問題清單」，推動建立以尊重、公平、對等為基礎的建設性戰略穩定關係，讓雙邊關係朝穩定、長遠的方向發展。



另外，亞特蘭大動物園執行長金恩則表示，大熊貓是能夠激發好奇心、帶來歡樂，並將世界各地民眾凝聚在一起的特殊動物。駐美大使館也在現場設置書法、拓印及趣味問答等文化體驗活動，吸引當地民眾熱情參與。