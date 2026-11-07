來自陝西的外送員在墨爾本遇刺後倒地。（圖／翻攝新民晚報）

綜合內媒報道，中國駐墨爾本總領事館7日證實，6日晚間有一名中國公民在墨爾本市區不幸遇害身亡，疑犯已遭當地警方逮捕。總領館表示已第一時間啟動領事保護應急機制，要求警方徹查案件、依法公正處理，並已與死者家屬取得聯繫，協助後續善後。

一名來自陝西的外賣員昨晚在澳洲墨爾本市區發現一名男子疑似破壞自行車，上前理論後雙方爆發肢體衝突，男子持刀攻擊，造成外賣員當場死亡，另一名外賣員也受傷送醫。澳洲警方隔日逮捕一名51歲當地男子，目前全案仍待進一步調查。

另有34歲騎手身中刀傷

根據維多利亞州警方說法，6日晚間約8時10分，兩名疑似外賣騎手的男子在墨爾本市中心弗雷德里克路，發現一名陌生男子正在破壞他們的自行車，雙方隨後發生衝突。警方與救護人員趕抵現場時，其中一名騎手身上有疑似刀傷，雖然現場立即進行心肺復甦，仍在晚間8時20分左右宣告死亡。

另一名34歲騎手同樣身中疑似刀傷，被送往醫院治療，所幸傷勢沒有生命危險。警方7日上午在富茨克雷區逮捕一名51歲男子，目前已將其拘留並進一步訊問，警方表示，目前沒有其他在逃疑犯。