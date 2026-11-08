日本靜岡5.7級地震至少22傷　 部分列車停駛

日本靜岡縣11月8日凌晨發生5.7級地震，愛知縣觀測到近30年最高震度5強，造成至少22人受傷。日本氣象廳表示，目前研判地震與南海海槽巨大地震的關聯性較低。

消防單位指出，愛知縣豐田市有一名43歲男子及一名88歲女子因地震搖晃跌倒，造成頭部受傷，兩人均意識清醒。常滑市則有一名50多歲女子從住宅樓梯跌落，右腳踝骨折。愛知縣目前至少19人受傷。