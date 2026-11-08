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出版：2026-Nov-08 11:37
更新：2026-Nov-08 11:37

日本靜岡5.7級地震至少22傷　 部分列車停駛

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日本愛知縣發生規模5.7地震，氣象廳緊急召開記者會說明。（圖／美聯社）

日本愛知縣發生規模5.7地震，氣象廳緊急召開記者會說明。（圖／美聯社）

日本靜岡縣11月8日凌晨發生5.7級地震，愛知縣觀測到近30年最高震度5強，造成至少22人受傷。日本氣象廳表示，目前研判地震與南海海槽巨大地震的關聯性較低。

消防單位指出，愛知縣豐田市有一名43歲男子及一名88歲女子因地震搖晃跌倒，造成頭部受傷，兩人均意識清醒。常滑市則有一名50多歲女子從住宅樓梯跌落，右腳踝骨折。愛知縣目前至少19人受傷。

日本靜岡5.7級地震，商店的玻璃破裂（影片截圖） 日本靜岡5.7級地震，商店的玻璃破裂（影片截圖） 日本靜岡5.7級地震，商店的玻璃破裂（影片截圖） 日本靜岡5.7級地震，書店中書籍散落一地（影片截圖） 日本靜岡5.7級地震，書店中書籍散落一地（影片截圖）

一女子受驚嚇甩骹

此外，靜岡縣掛川市一名30歲女子因地震受驚嚇甩骹，送院治療，靜岡縣至少3人受傷。

交通方面，東海道新幹線因地震進行設備檢查，部分區間自首班車起採降速行駛。JR東海呼籲旅客出發前確認最新列車運行資訊。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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