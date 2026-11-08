日本靜岡5.7級地震至少22傷　 部分列車停駛

日本靜岡縣11月8日凌晨發生5.7級地震，愛知縣觀測到近30年最高震度5強，造成至少22人受傷。日本氣象廳表示，目前研判地震與南海海槽巨大地震的關聯性較低。
消防單位指出，愛知縣豐田市有一名43歲男子及一名88歲女子因地震搖晃跌倒，造成頭部受傷，兩人均意識清醒。常滑市則有一名50多歲女子從住宅樓梯跌落，右腳踝骨折。愛知縣目前至少19人受傷。
一女子受驚嚇甩骹
此外，靜岡縣掛川市一名30歲女子因地震受驚嚇甩骹，送院治療，靜岡縣至少3人受傷。
交通方面，東海道新幹線因地震進行設備檢查，部分區間自首班車起採降速行駛。JR東海呼籲旅客出發前確認最新列車運行資訊。
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【動画】 11月8日午前1時4分ごろ 愛知県で #震度5強 の揺れを観測する地震がありました この地震による津波の心配はありません 愛知県豊田市の書店では 本棚から大量の本が落下し 床一面に散乱していました ☟地震に関する詳しい情報はこちら☟ https://t.co/apO3dT66fr https://t.co/4xFs7Opz1g— NHK名古屋 (@nhk_chubu) November 7, 2026