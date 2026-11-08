巴西華商求愛不遂勒死18歲少女　肢解餵狗被判囚38年

巴西里約熱內盧去年發生一宗駭人聽聞的碎屍案。一名38歲中國籍炒麵檔店主Qiu Zhaohu（音譯邱兆虎），因追求相識多年的18歲少女Marcelle Julia Araujo da Silva遭拒而動殺機，誘騙對方上門後將其勒斃並肢解，更將殘肢餵飼鬥牛犬企圖毀屍滅跡。當地法院日前審結案件，重判被告監禁38年。
誘騙上門取情人節禮物 天眼拍下推車運屍
綜合外國傳媒報道，案發於2025年6月12日凌晨。死者Marcelle Julia Araujo da Silva與涉案中國籍男子Qiu Zhaohu 雙方相識至少10年。然而，較死者年長20歲的被告對女方產生病態執念，多次求愛不果後懷恨在心。
事發當日，被告藉詞要求馬塞莉親自上門領取「情人節禮物」，將她誘騙往自己住所。馬塞莉親友後來發現女方失蹤後報警並四處尋人，翻查附近閉路電視後，發現她清晨曾進入被告住所，惟數小時後僅見被告獨自推着一輛蓋有藍色帆布的大型手推車離開，女方自此人間蒸發。
親友尋獲殘肢目睹惡犬啃食
直至6月14日，女方親友循線追查至被告名下、位於市區北部帕武納（Pavuna）一個正施工的地方，驚見她的遺體遭肢解，現場更有兩隻鬥牛犬正在食殘肢，場面慘不忍睹。
🚨 📹 Câmera flagra suspeito de feminicídio no Rio empurrando carrinho com lona azul Um vídeo que veio à tona nas redes neste domingo (15) mostra Zhaohu Qiu, suspeito de matar Marcelle Júlia Araújo da Silva, de 18 anos, puxando um carrinho coberto por uma lona azul. A polícia acredita que ele carregava o corpo da jovem, encontrada dilacerada por cães no bairro da Pavuna, zona norte do Rio de Janeiro. O suspeito é dono de um restaurante de comida chinesa que Marcelle costumava frequentar. Segundo investigações, ele teria atraído a jovem até sua casa, onde o crime foi cometido. A família da vítima encontrou o corpo após dias de desaparecimento. Zhaohu Qiu está foragido. O caso é investigado como feminicídio com ocultação de cadáver e requintes de crueldade.— Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) June 15, 2025
被告犯案後潛逃至聖保羅州卡拉皮奎巴市（Carapicuíba），最終在兩州警方聯手下落網。他被捕後直認親手勒斃死者；另有證人向警方供稱，曾親眼目睹邱男發送短訊，寫道：「已經殺了她，現在輪到自己了。」
法官斥「流行病式」殺女
主審法官Elizabeth Machado Louro宣判時嚴詞痛斥，指此案反映針對女性的謀殺案幾乎以「流行病規模」湧入法院。她直指被告將遺體餵狗的行徑「令任何正常人感到震驚與噁心」，為死者家屬帶來無可挽回的創傷。