哥倫比亞軍事基地被無人機攻擊　最少3名士兵喪生16人受傷

哥倫比亞北部玻利瓦省（Bolívar）一個軍事基地在11月7日被搭載炸彈的無人機攻擊，造成至少3名士兵死亡、16人受傷。哥倫比亞軍方表示，傷者已送院治療，目前正調查攻擊者身分及犯案動機。
遇襲基地位於聖羅莎德爾蘇爾（Santa Rosa del Sur），地處聖盧卡斯山脈山麓。社交平台流傳的影片顯示，基地發生數次爆炸後冒出大量濃煙，士兵則躲入沙包掩體避難。
基地為多個武裝組織必爭之地
這個盛產黃金的地區長期是多個武裝組織爭奪勢力範圍的地帶，包括「海灣幫」（Gulf Clan）、民族解放軍（ELN），以及由前哥倫比亞革命武裝力量（FARC）成員組成的地方武裝團體。目前尚無組織公開承認犯案。
哥倫比亞總統譴責事件
哥倫比亞總統德拉埃斯普列利亞（Abelardo de la Espriella）譴責事件，並下令安全部隊加強行動，追查及逮捕涉案人士。他表示，攻擊軍方人員只會讓政府更堅定捍衛國家安全。
哥倫比亞近來偏遠地區暴力事件升高。德拉埃斯普列利亞去年8月上任後，取消與部分叛亂團體的和平談判，改採較強硬的安全政策，包括加強空襲、增派軍隊及成立聯合任務部隊。政府認為，部分武裝團體利用前任政府停火期間擴大地盤，並透過毒品交易及向地方企業勒索牟利。
上周，托利馬省（Tolima）一個軍事基地也遭改裝自瓦斯鋼瓶的飛彈攻擊，造成4名平民死亡，其中包括一名2個月大的嬰兒。分析人士指出，2016年哥倫比亞與FARC達成和平協議後，部分武裝勢力解散，但其他團體繼續爭奪原有地盤，局勢至今仍不穩定。
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