哥倫比亞軍事基地被無人機攻擊 最少3名士兵喪生16人受傷

哥倫比亞北部玻利瓦省（Bolívar）一個軍事基地在11月7日被搭載炸彈的無人機攻擊，造成至少3名士兵死亡、16人受傷。哥倫比亞軍方表示，傷者已送院治療，目前正調查攻擊者身分及犯案動機。

遇襲基地位於聖羅莎德爾蘇爾（Santa Rosa del Sur），地處聖盧卡斯山脈山麓。社交平台流傳的影片顯示，基地發生數次爆炸後冒出大量濃煙，士兵則躲入沙包掩體避難。

基地為多個武裝組織必爭之地

這個盛產黃金的地區長期是多個武裝組織爭奪勢力範圍的地帶，包括「海灣幫」（Gulf Clan）、民族解放軍（ELN），以及由前哥倫比亞革命武裝力量（FARC）成員組成的地方武裝團體。目前尚無組織公開承認犯案。