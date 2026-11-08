波蘭槍擊案6死16傷包括外國遊客 槍手先殺父母妹妹再掃射廣場(有片)

波蘭南部旅遊城市、著名歷史古城克拉科夫(Krakow)周六(7日)發生槍擊案，造成6死16傷；死者分別4女2男，包括1名英國人。16名傷者中有5人是外國人，來自奧地利、德國、葡萄牙、俄羅斯和英國，以及有兩名警員受傷。兩名警員情況危殆，其中一人傷勢極嚴重，據悉他圍捕槍手時身中3槍仍奮力制服兇徒。片段可見一名警員近距離向槍手開槍，確保槍手無力反抗後，他慢慢坐於地上。總理圖斯克讚揚兩名警員是「真英雄」，阻止兇徒殺害更多人。

事發在下午3時後，槍手駕車駛進旅遊景點中央廣場(Main Market Square)，然後隨機向路人開槍。目擊者稱，見到子彈從司機座位窗子射出，並冒出煙，他立即跑進廣場的警局內，很多人伏在地上。現場照片可見不少店舖的玻璃窗留下彈孔，包括餐廳的餐桌旁玻璃窗。兇徒開槍後約3分鐘，被接報趕抵的警員開槍擊中受傷送院。反恐警員之後於距離現場約200公里的槍手寓所內，發現其父母及21歲妹妹的遺體。

波蘭槍擊｜兇徒受極右思想影響

當局指槍手是一名25歲波蘭男子，並且受到極右翼思想影響，是一名極端民族主義者。警方指，槍手穿著軍裝服飾攜有軍用級武器，以AR-15步槍犯案，其後在他的車上再搜出其他武器及彈藥。當局指他並非軍人。