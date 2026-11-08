43歲日男患癌被告知剩3個月命 街頭執到2200萬日圓盡情揮霍 判囚6個月

生命有太多可能性……日本宮城縣仙台市一名43歲男子今年3月被醫生告知癌症復發、僅剩2至3個月壽命，未料當天就在街上撿到2,200萬日圓(約108.8萬港元)現金。他自覺時日無多，把心一橫將錢據為己有、大肆揮霍，最終仍難逃法律制裁，遭判監6個月。而從男子被告知只剩3個月命至今，已有8個多月。
TBS、朝日電視台等報道，案發於3月5日，43歲的末永拓也在醫院被告知癌症復發，醫生說他可能只剩2至3個月壽命。隨後他返家途中，在青葉區路邊發現一個被遺下的袋子。他好奇袋裡有甚麼東西，撿起後帶到附近公園的廁所打開，驚見裡面裝著2,200萬日圓現金。對此，末永拓也其後出庭時表示：「我當時覺得，這是神明給我的。」
結果，他將這筆錢用在到越南拜訪女友家人、與朋友到伊勢旅行、飲食和支付治療費等，到7月被捕前已花掉約1,800萬日圓(約89萬港元)。
報道指，這筆現金是運送現金的保安公司人員不小心遺下的。末永拓也在7月因涉嫌侵佔被警方拘捕，當時已超過醫生宣告的「大限」。
10月19日案件首度開庭，檢方批評末永拓也的行為「極度自私」，建議法官判監1年；辯方則請求判處緩刑。
保安公司的損失已由保險理賠，末永拓也須每月向保險公司償還3萬日圓(約1,484港元)，要還清這筆款項預計得花50年以上。
仙台地方法院本月6日宣判。法官指出：「要求被告今後50年以上每月償還3萬日圓，是否真能履行，不得不說令人存疑。」
對於末永拓也是在得知癌症復發、可能時日無多之後才撿到現金，法官須田雄一表示：「即使他因被告知餘命而自暴自棄，可酌情判刑的空間仍有限。即使充分考慮沒有前科等有利因素，也難以認定本案適合緩刑，不得不判處監禁。」
最終，法官判處末永拓也監禁6個月。而本月5日，正是醫生宣告他剩餘壽命後的第8個月。