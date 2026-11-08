43歲日男患癌被告知剩3個月命 街頭執到2200萬日圓盡情揮霍 判囚6個月

生命有太多可能性……日本宮城縣仙台市一名43歲男子今年3月被醫生告知癌症復發、僅剩2至3個月壽命，未料當天就在街上撿到2,200萬日圓(約108.8萬港元)現金。他自覺時日無多，把心一橫將錢據為己有、大肆揮霍，最終仍難逃法律制裁，遭判監6個月。而從男子被告知只剩3個月命至今，已有8個多月。

TBS、朝日電視台等報道，案發於3月5日，43歲的末永拓也在醫院被告知癌症復發，醫生說他可能只剩2至3個月壽命。隨後他返家途中，在青葉區路邊發現一個被遺下的袋子。他好奇袋裡有甚麼東西，撿起後帶到附近公園的廁所打開，驚見裡面裝著2,200萬日圓現金。對此，末永拓也其後出庭時表示：「我當時覺得，這是神明給我的。」