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出版：2026-Nov-08 18:41
更新：2026-Nov-08 18:41

意國外長稱因支持烏克蘭遭親俄黑客網攻 暗網公開個資｜俄烏戰爭

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意大利外長塔亞尼

意大利外長塔亞尼稱因挺烏遭親俄黑客竊取個資並公開。(資料圖片)

意大利副總理兼外長塔亞尼(Antonio Tajani)周六(7日)表示，他的個人資料遭親俄黑客在暗網公開，懷疑事件與意大利政府支持烏克蘭有關。

路透社報道，意大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)一直支持烏克蘭，在事件中發文聲援塔亞尼，強調意大利公職人員的機密個資遭到販賣，「令人深感憂慮」。

塔亞尼周六在社交平台X發文表示，他「公開支持一個主權國家(烏克蘭)擁有自由與獨立」，因此成為攻擊目標；指出黑客正設法取得更多有關他及其家人的個資，甚至願意為此付錢。

塔亞尼表示，這些網絡攻擊也是針對意大利外交部加強資訊安全措施的報復行動。

意大利總理梅洛尼 意大利外長塔亞尼 意大利總理梅洛尼

路透社檢視的螢幕截圖顯示，塔亞尼的照片出現在一份列有18名「敵視俄羅斯聯邦的公民」名單上，當中也包括數名網絡安全專家。

與塔亞尼關係密切的消息人士告訴路透社，這些個資是在意大利網絡安全主管機關執行監控任務期間，在一個暗網區域發現，相關部門正進一步調查事件。

此外，塔亞尼也致函法國外長巴羅(Jean-Noel Barrot，敦促七大工業國集團(G7)將「混合戰」(hybrid warfare)與近期針對歐洲關鍵基建設施遭受的網絡攻擊，列入未來一周的G7外長會議議程，並尋求協調一致的應對措施。

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