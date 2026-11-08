窮恐怖定鬼恐怖？日偶像與怒目男鬼室友同居4年 逾半日人願租凶宅

英國廣播公司(BBC)早前專題報道日本「事故物件」(即凶宅)現象，指在樓價及生活成本壓力下，愈來愈多日本人願意入住曾發生非自然死亡事件的住宅。其中最受注目的是東京一名地下偶像琉亞(Ryua)，她自稱睇樓時已看到有男性鬼魂對她「怒目而視」但仍決定照租。她聲稱，過去4年一直與鬼同住，每天聽到腳步聲及說話聲，但坦言早已習以為常。 琉亞表示，首次前往睇樓時，已看見一名男子站在單位內瞪眼望著她。由於同行的地產經紀完全看不到對方，她立即意識到︰那是鬼。

據報，涉事單位的前住戶是一名自殺身亡的男子。該單位位於東京世田谷區，面積約25平方米(約269方呎)，由於被列為事故物件，租金只需4.5萬日圓(約2,225港元)，較原本約6.2萬日圓(約3,066港元)便宜近三成，而據琉亞表示自己「有點反叛」，「所以決定要跟這個一直瞪着我的男鬼做朋友」，因此選擇租下該單位。 持續聽到腳步聲及鬼魂說話 事隔4年，琉亞仍住在同一單位。她表示，至今幾乎每天都會遇到靈異現象，包括持續聽到腳步聲及鬼魂說話的聲音，但她並未因此搬走。

在日本，涉及兇殺、自殺、火災死亡或長時間無人發現的死亡事件住宅，被稱為「事故物件」。根據日本政府2021年公布的指引，相關情況在出租物業時須向租客披露3年；若出售物業，則須無限期披露。 東京地產經紀奧斯坎普(Erik Oskamp)指，日本人對凶宅普遍較為忌諱，即使只是毗鄰墓地、從廚房看到墓碑，也可能影響出租；曾發生自殺事件的單位，往往最不受歡迎。在日本居住近40年的69歲美國導遊廷徹(Diane Tincher)，因此得以用2,000萬日圓(約98萬港元)，購入一幢原本可售約4,500萬日圓(約222萬港元)3房住宅。該住宅因曾發生「孤獨死」事故(獨居者在家過世而未於短時間內被發現)，而成為凶宅。

日本凶宅網創辦人︰市場態度已轉變 廷徹是在專門收錄事故物件資料的網站「大島てる(Oshimaland)」發現該住宅。該網站由大島輝（Teru Oshima)於2005年創立，最初只涵蓋東京，其後逐步擴展至全日本及海外地區，由網民提交事故物件及相關事件資料。大島輝表示，凶宅過去在日本一向乏人問津，但近年樓價及整體生活成本上升，市場態度開始有變。2025年一項調查顯示，只要租金夠便宜，逾半日本受訪者表示願意租住凶宅。 至於仍然與「鬼室友」同住的琉亞，認為毋須刻意害怕亡者。她說：「我認為鬼魂原本也是人，因此應該受到尊重。」