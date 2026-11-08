波蘭槍擊案警員身中3槍 奮力制服兇徒後癱坐地上 情況危殆當局呼籲捐血(有片)

波蘭發生造成6死16傷槍擊案，兩名警員與槍手駁火時受傷，兩人傷勢嚴重，其中一人身中3槍危在旦夕。網傳那名被轟中3槍的英勇警員制服兇徒一幕，可見槍手躺在一輛白色私家車前方，一名跪倒的警員起身舉槍趨前。倒地的槍手雙手仍有郁動，那名警員舉槍戒備，片段最後可見他似乎體力不支坐於地上，但仍一直監視著槍手。
「其中一邊肺失去功能」
報道指，受傷警員分別是Artur Morański和Jakub Kulik，他們被各界封為英雄，讚揚兩人奮力與槍手對抗。他們均中槍，但Kulik傷勢較為嚴重。總理圖斯克於社交網發文稱，兩人是真英雄，「他們不顧自身安危，拯救了不少人性命。兩人情況嚴重，但正獲良好的治療。全波蘭都在為你們加油！」司法部長茹雷克也讚揚兩人，並呼籲民眾捐血，「緊急呼籲為我們的英雄捐血，資深警員Jakub Kulik毫不猶豫地與武裝襲擊者對抗，現於醫院為生命搏鬥。他其中一邊肺失去功能，急需任何一滴血」。Kulik加入警隊前於傘兵部隊服役，第六空降旅在網上呼籲所有士兵、軍事人員和他們的家屬捐血助Kulik。波蘭軍方參謀長則呼籲軍人捐血給兩名警員和所有傷者。
🚨 JUST 23 SECONDS! Heroic police response to the deadly Kraków shooting New footage captures the dramatic moment Polish police officers confront and subdue the armed attacker. According to police, the first patrol began its intervention just 23 seconds after the shooting was reported. The gunman was wearing a bulletproof vest and continued firing at officers even after falling to the ground. Two officers were shot, one of them critically wounded. Their courage helped bring the deadly attack to an end.— NEXTA (@nexta_tv) November 7, 2026