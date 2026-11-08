波蘭槍擊案警員身中3槍 奮力制服兇徒後癱坐地上 情況危殆當局呼籲捐血(有片)

波蘭發生造成6死16傷槍擊案，兩名警員與槍手駁火時受傷，兩人傷勢嚴重，其中一人身中3槍危在旦夕。網傳那名被轟中3槍的英勇警員制服兇徒一幕，可見槍手躺在一輛白色私家車前方，一名跪倒的警員起身舉槍趨前。倒地的槍手雙手仍有郁動，那名警員舉槍戒備，片段最後可見他似乎體力不支坐於地上，但仍一直監視著槍手。

「其中一邊肺失去功能」

報道指，受傷警員分別是Artur Morański和Jakub Kulik，他們被各界封為英雄，讚揚兩人奮力與槍手對抗。他們均中槍，但Kulik傷勢較為嚴重。總理圖斯克於社交網發文稱，兩人是真英雄，「他們不顧自身安危，拯救了不少人性命。兩人情況嚴重，但正獲良好的治療。全波蘭都在為你們加油！」司法部長茹雷克也讚揚兩人，並呼籲民眾捐血，「緊急呼籲為我們的英雄捐血，資深警員Jakub Kulik毫不猶豫地與武裝襲擊者對抗，現於醫院為生命搏鬥。他其中一邊肺失去功能，急需任何一滴血」。Kulik加入警隊前於傘兵部隊服役，第六空降旅在網上呼籲所有士兵、軍事人員和他們的家屬捐血助Kulik。波蘭軍方參謀長則呼籲軍人捐血給兩名警員和所有傷者。