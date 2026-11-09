沙特阿拉伯阿美石油大樓被胡塞武裝飛彈襲擊　建築物輕微受損

沙特阿拉伯首都利雅德（Riyadh）昨日（11月8日）出現多次爆炸聲，沙特官方證實1枚飛彈擊中阿卜杜拉國王金融區的沙特阿美石油公司（Saudi Aramco）一棟大樓，該大樓部分樓層的玻璃幕牆碎裂並冒出黑煙。
沙國首都利雅德昨日響起空襲警報，阿卜杜拉國王金融區不久後傳出爆炸聲，該區域一個屬於沙特阿美石油公司的大樓外牆出現玻璃破裂，冒出陣陣黑煙，有目擊者看到救護車趕往現場。
沙特官方稱攔截飛彈後出現碎片
沙特官方表示，飛彈攔截之後有碎片墜落，導致建築物出現輕微損壞，沒有人傷亡。此外，沙特領導的聯軍指出，11月8日清晨也在利雅德與南部地區攔截、摧毀2枚巡弋飛彈，聯軍發言人馬利基（Turki al-Maliki）說，沙特的防空部隊還攔截了2枚「胡塞武裝」（Houthi）發射的彈道飛彈。
在過去3個月，也門「胡塞武裝」多次向沙特發射無人機和飛彈，同時胡塞武裝控制的衛生部宣稱，沙國最近空襲也門首都沙那（Sanaa）附近一帶，導致至少33人死亡。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
New footage of the Aramco tower in the King Abdullah Financial District shows heavy damage on the upper floors. Windows are blown out. Structural impacts are visible. https://t.co/QdOAtYQmIH— Open Source Intel (@Osint613) November 8, 2026
🚨⚡️ #Urgent | 🇾🇪🇸🇦 Les Houthis ont frappé la tour Aramco dans le quartier financier du roi Abdallah (KAFD) à Riyad, en Arabie saoudite. 🔸Des drones, des missiles balistiques et des missiles de croisière ont été utilisés dans la dernière attaque des Houthis contre l'Arabie saoudite.— Le Monde Multipolaire (@MMultipolaire) November 8, 2026