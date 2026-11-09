沙特阿拉伯阿美石油大樓被胡塞武裝飛彈襲擊　建築物輕微受損

🚨⚡️ #Urgent | 🇾🇪🇸🇦 Les Houthis ont frappé la tour Aramco dans le quartier financier du roi Abdallah (KAFD) à Riyad, en Arabie saoudite. 🔸Des drones, des missiles balistiques et des missiles de croisière ont été utilisés dans la dernière attaque des Houthis contre l'Arabie saoudite.