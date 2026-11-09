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國際
出版：2026-Nov-09 11:34
更新：2026-Nov-09 11:34

沙特阿拉伯阿美石油大樓被胡塞武裝飛彈襲擊　建築物輕微受損

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沙特阿拉伯阿美石油大樓被胡塞武裝飛彈襲擊　建築物輕微受損

沙特阿拉伯阿美石油大樓被胡塞武裝飛彈襲擊　建築物輕微受損

沙特阿拉伯首都利雅德（Riyadh）昨日（11月8日）出現多次爆炸聲，沙特官方證實1枚飛彈擊中阿卜杜拉國王金融區的沙特阿美石油公司（Saudi Aramco）一棟大樓，該大樓部分樓層的玻璃幕牆碎裂並冒出黑煙。

沙國首都利雅德昨日響起空襲警報，阿卜杜拉國王金融區不久後傳出爆炸聲，該區域一個屬於沙特阿美石油公司的大樓外牆出現玻璃破裂，冒出陣陣黑煙，有目擊者看到救護車趕往現場。

事發當下的大樓外牆出現毀損並冒出黑煙，沙特阿拉伯官方證實飛彈已被攔截。 沙特阿拉伯阿美石油公司（Saudi Aramco）一棟大樓外牆受損 沙特阿拉伯阿美石油公司（Saudi Aramco）一棟大樓外牆受損 沙特阿拉伯阿美石油公司（Saudi Aramco）一棟大樓外牆受損

沙特官方稱攔截飛彈後出現碎片

沙特官方表示，飛彈攔截之後有碎片墜落，導致建築物出現輕微損壞，沒有人傷亡。此外，沙特領導的聯軍指出，11月8日清晨也在利雅德與南部地區攔截、摧毀2枚巡弋飛彈，聯軍發言人馬利基（Turki al-Maliki）說，沙特的防空部隊還攔截了2枚「胡塞武裝」（Houthi）發射的彈道飛彈。

在過去3個月，也門「胡塞武裝」多次向沙特發射無人機和飛彈，同時胡塞武裝控制的衛生部宣稱，沙國最近空襲也門首都沙那（Sanaa）附近一帶，導致至少33人死亡。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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