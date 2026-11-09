黃仁勳出軌｜認婚外情Nvidia董事會獨立調查 中方：「中國間諜論」污蔑抹黑(更新)

晶片巨頭英偉達(又稱輝達、Nvidia)行政總裁黃仁勳承認有婚外情，並對家人及公司員工致歉。英偉達則宣布會就黃仁勳被指成為外國情報目標，展開獨立調查。

黃仁勳當地周日(8日)向英偉達董事會、合作夥伴、股東及員工發信，承認自己對妻子不忠，傷害了子女，辜負了大家的信任，對此深表歉意，並為此承擔全部責任及接受所有批評。黃仁勳又在信中表示，自己所為有違公司同事、伙伴及股東的信任，他會繼續留在輝達，致力重建信任。

今日(9日)中國外交部發言人郭嘉昆於例行記者會被問及有美國官員稱黃仁勳的婚外情對象是為中國情報機構工作時稱，「中方此前已就此作出回應，所謂中國間諜的論調純屬捕風捉影，污蔑抹黑。」