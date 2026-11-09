黃仁勳出軌｜認婚外情Nvidia董事會獨立調查 中方：「中國間諜論」污蔑抹黑(更新)

晶片巨頭英偉達(又稱輝達、Nvidia)行政總裁黃仁勳承認有婚外情，並對家人及公司員工致歉。英偉達則宣布會就黃仁勳被指成為外國情報目標，展開獨立調查。
黃仁勳當地周日(8日)向英偉達董事會、合作夥伴、股東及員工發信，承認自己對妻子不忠，傷害了子女，辜負了大家的信任，對此深表歉意，並為此承擔全部責任及接受所有批評。黃仁勳又在信中表示，自己所為有違公司同事、伙伴及股東的信任，他會繼續留在輝達，致力重建信任。
今日(9日)中國外交部發言人郭嘉昆於例行記者會被問及有美國官員稱黃仁勳的婚外情對象是為中國情報機構工作時稱，「中方此前已就此作出回應，所謂中國間諜的論調純屬捕風捉影，污蔑抹黑。」
英偉達：黃仁勳將繼續出任行政總裁
英偉達同日亦發聲明，雖然沒有理由相信美國國家安全或輝達的商業機密遭到洩露，但因應近日的報道，董事會決定展開調查，會檢視所有相關訊息。調查委員會將由獨立董事組成，並會對外委聘獨立律師，協助監督調查工作。聲明指，對黃仁勳的領導保持信心，期間黃仁勳將繼續擔任公司行政總裁，不會中斷工作；公司會在適當時候交代事件的進展。
多個傳媒日前報道，黃仁勳與曾任職新加坡雲端公司Megaspeed的中國女商人黃樂(Alice Huang)關係密切，該女子被美國當局懷疑與中國情報機構有關，美國眾議院中國事務委員會已要求黃仁勳出席閉門簡報會解釋。在北京，外交部日前形容有關報道捕風捉影，純屬對華污衊抹黑。