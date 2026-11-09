黃仁勳出軌｜認婚外情對妻子不忠　Nvidia董事會展開獨立調查

黃仁勳當地周日(8日)向英偉達董事會、合作夥伴、股東及員工發信，承認自己對妻子不忠，傷害了子女，辜負了大家的信任，對此深表歉意，並為此承擔全部責任及接受所有批評。黃仁勳又在信中表示，自己所為有違公司同事、伙伴及股東的信任，他會繼續留在輝達，致力重建信任。

晶片巨頭英偉達(又稱輝達、Nvidia)行政總裁黃仁勳承認有婚外情，並對家人及公司員工致歉。英偉達則宣布會就黃仁勳被指成為外國情報目標，展開獨立調查。

英偉達：黃仁勳將繼續出任行政總裁

英偉達同日亦發聲明，雖然沒有理由相信美國國家安全或輝達的商業機密遭到洩露，但因應近日的報道，董事會決定展開調查，會檢視所有相關訊息。調查委員會將由獨立董事組成，並會對外委聘獨立律師，協助監督調查工作。聲明指，對黃仁勳的領導保持信心，期間黃仁勳將繼續擔任公司行政總裁，不會中斷工作；公司會在適當時候交代事件的進展。

多個傳媒日前報道，黃仁勳與曾任職新加坡雲端公司Megaspeed的中國女商人黃樂(Alice Huang)關係密切，該女子被美國當局懷疑與中國情報機構有關，美國眾議院中國事務委員會已要求黃仁勳出席閉門簡報會解釋。在北京，外交部日前形容有關報道捕風捉影，純屬對華污衊抹黑。