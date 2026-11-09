97歲老翁生日派對熱舞《Stayin' Alive》　唱完生日歌離世(有片)

美國洛杉磯一位高齡97歲的老翁，在自己的生日派對上與親友狂歡、隨音樂翩翩起舞後，最終在眾人的祝福聲中安詳離世，讓鄰居不禁感性表示，他的一生都活得極其充實且毫無保留……那一夜，他以一種相當戲劇性的方式離場。
綜合報道，24歲烘焙師Eden Malinoff在洛杉磯經營名為「Baked」的手工餅乾與蛋糕店，她同時是97歲老翁Vito的鄰居。Eden在社交平台發影片表示：「願這位絕對的傳奇安息。」她在影片中回憶：「這週是Vito的97歲生日，非常符合『Vito風格』的是，他決定辦一場狂歡生日派對來好好慶祝一番！」Eden還為Vito度身打造了一款「紅酒朱古力蛋糕」，說這款蛋糕的靈感來自於她曾請教Vito長壽的祕訣，當時Vito告訴她：「長壽的秘訣，就是絕對不要喝廉價的酒！」
鄰居：Vito以戲劇性方式告別世界
Eden上載的影片顯示，97歲的Vito在派對上依然精神抖擻，隨著Bee Gees的經典名曲《Stayin' Alive》(活下去)開心拍手、踏著舞步。詎料在這場熱鬧的派對卻迎來令人意想不到的結局，就在大家剛為Vito唱完《生日快樂歌》後不久，Vito就安詳地離世了，雖然沒有透露更多細節。Eden說：「如果說我從Vito身上學到甚麼，那就是永遠不要讓年齡限制了你。」她表示，Vito一定不希望大家為他的離開而傷心，因為他的一生都活得極其充實且毫無保留，Eden又補充：「雖然那一夜的結局出乎大家意料，Vito以一種相當戲劇性的方式離場，但如果讓他自己選擇告別世界的方式，我相信他一定會選擇這樣離開。」影片曝光後迅速被瘋傳，吸引了逾950萬次點閱。
Vito was here for a long time, had a good time and DIED. Same night. 😂 Dying at your 97th birthday party while Staying Alive was playing is indeed a dramatic exit 👀 https://t.co/64IpSom05s https://t.co/QW1BG3WJtW— Sunglasses x Sneakers 🍹🕶️👟👟 (@SceneByAshlix) November 5, 2026