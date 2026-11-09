97歲老翁生日派對熱舞《Stayin' Alive》　唱完生日歌離世(有片)

美國洛杉磯一位高齡97歲的老翁，在自己的生日派對上與親友狂歡、隨音樂翩翩起舞後，最終在眾人的祝福聲中安詳離世，讓鄰居不禁感性表示，他的一生都活得極其充實且毫無保留……那一夜，他以一種相當戲劇性的方式離場。

綜合報道，24歲烘焙師Eden Malinoff在洛杉磯經營名為「Baked」的手工餅乾與蛋糕店，她同時是97歲老翁Vito的鄰居。Eden在社交平台發影片表示：「願這位絕對的傳奇安息。」她在影片中回憶：「這週是Vito的97歲生日，非常符合『Vito風格』的是，他決定辦一場狂歡生日派對來好好慶祝一番！」Eden還為Vito度身打造了一款「紅酒朱古力蛋糕」，說這款蛋糕的靈感來自於她曾請教Vito長壽的祕訣，當時Vito告訴她：「長壽的秘訣，就是絕對不要喝廉價的酒！」