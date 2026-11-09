74歲婆婆遭誘騙性侵　33歲男落網稱「對年長者有癖好」(有片)

泰國彭世洛府一名33歲男子涉嫌以請吃飯為由，誘騙74歲老婦搭其電單車，隨後將她載往河岸樹林性侵，事後將她丟在一間酒店附近逃逸。警方翻查閉路電視鎖定一名任職保安的疑犯。男子落網後坦承犯行，還聲稱自己對高齡女性有特殊偏好，當時無法控制住自己。
綜合報道，受害者是彭世洛府的一名74歲老婦，日前遭一名騎乘機車的男子誘騙離開住所附近，隨後被帶往偏僻樹林性侵，事後遭丟在一間酒店附近，讓老婦的家屬相當震驚。警方表示11月7日上午8時30分，彭世洛府直轄縣警察局局長Watcharaphong Sitthirungroj帶領下，沿著案發路線逐一調閱閉路電視畫面，最後發現一名可疑男子曾駕駛電單車載著老婦離開，案發後獨自騎車沿原路返回，因而鎖定男子身分。
被捕人聲稱犯案當下彷彿無法控制自己
警方循線將33歲男子Sutthiphong帶回警局調查，據指，男子任職於彭世洛府一間知名大學、擔任保安工作。Sutthiphong向警員坦承性侵老婦並交代犯案經過。供稱案發當日上班途中，看見老婦坐在一間店鋪附近，便主動上前搭話，聲稱要帶她去吃飯，老婦不虞有詐就登上他的電單車，男子卻駛往河岸樹林，並在偏僻處對老婦性侵。Sutthiphong聲稱自己對高齡女性有特殊偏好，犯案當下彷彿無法控制自己，他同時向受害老婦及其家屬道歉，承認自己的行為違法，表示願意承擔法律責任。警方以涉嫌強制性交罪名將他移送偵辦，案件將進入後續司法程序。案件因受害者高齡引發民眾關注，家屬要求警方依法嚴懲嫌犯，避免其他高齡女性再度受害。