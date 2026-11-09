74歲婆婆遭誘騙性侵　33歲男落網稱「對年長者有癖好」(有片)

泰國彭世洛府一名33歲男子涉嫌以請吃飯為由，誘騙74歲老婦搭其電單車，隨後將她載往河岸樹林性侵，事後將她丟在一間酒店附近逃逸。警方翻查閉路電視鎖定一名任職保安的疑犯。男子落網後坦承犯行，還聲稱自己對高齡女性有特殊偏好，當時無法控制住自己。

綜合報道，受害者是彭世洛府的一名74歲老婦，日前遭一名騎乘機車的男子誘騙離開住所附近，隨後被帶往偏僻樹林性侵，事後遭丟在一間酒店附近，讓老婦的家屬相當震驚。警方表示11月7日上午8時30分，彭世洛府直轄縣警察局局長Watcharaphong Sitthirungroj帶領下，沿著案發路線逐一調閱閉路電視畫面，最後發現一名可疑男子曾駕駛電單車載著老婦離開，案發後獨自騎車沿原路返回，因而鎖定男子身分。